Playing Kafka zpracovává tři knihy světoznámého spisovatele. Bude zdarma a nabídne český dabing

České studio Charles Games z Univerzity Karlovy má za sebou několik povedených edukačních projektů. Ke stému výročí úmrtí spisovatele Franze Kafky si připravili svůj další projekt. Playing Kafka si budeme moci zahrát od 21. května na PC a mobilních zařízeních se systémy Android a iOS. K dispozici bude zcela zdarma a nabídne také kompletní český dabing, ve kterém v hlavních rolích uslyšíte hlasy Jaroslava Plesla a Jany Strykové.

Zhruba v hodinu a půl dlouhé příběhové adventuře prozkoumáme příběhy ze tří Kafkových děl. Konkrétně to jsou Proces, Zámek a Dopis otci, přičemž každé z nich představuje jednu kapitolu. Hlavními tématy příběhu budou odcizení společnosti a rodinné problémy. Aby myšlenky z původního díla ve hře nevymizely, tvůrci pečlivě studovali Kafkovy knihy a deníky. S vývojem pomohli také experti na spisovatelovo dílo společně s pražským Goethe-Institutem.

„Playing Kafka je způsob, jak přiblížit Kafkovo dílo i jeho témata mladé generaci. Je to ale hra pro všechny, hráče, nehráče, bez rozdílu věku. Prožijete v ní Kafkovy světy způsobem, který by v jiném médiu fungovat nemohl,” říká Ondřej Paška z Charles Games v tiskové zprávě. „Šlo nám o to zpracovat Kafkovy texty tak, aby hra mohla stát sama o sobě,” doplňuje Vít Šisler. Lucie Tvarohová pak komentuje zvolený styl grafiky. Má v hráči navodit osamělost a odcizení. Kombinuje grotesku se snem. Navozuje ponurou atmosféru, ve které budeme řešit hádanky stylem přetahování jedné věci na druhou. Volba jednoduchých herních mechanik tak podtrhuje fakt, že půjde o záležitost vhodnou pro každého.