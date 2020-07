PlayStaiton Plus nabídne v červenci zdarma basket, Laru a bonusovou hru

Služba PlayStation Plus funguje již deset let a na oslavu jejího výročí se kromě tradičních dvou her zdarma dočkáváme i třetí jako bonusu. Celkově Sony přispěchalo se solidní nabídkou a v červenci nás tak čeká Lara Croft, basketbalová divočina i interaktivní film.

Prvním kouskem zdarma je zatím nejnovjěší díl série NBA od 2k, který přináší vyspělou simulaci basketbalového zápolení na hřišti. Jeho nejzápornější charakteristikou je bezesporu neblaze proslulý model mikrotransakcí, ale i tak sportovní kousek jistě potěší. Druhou hrou zdarma je Rise of Tomb Raider: 20 Year Celebration, v němž se budete moci v roli slavné lovkyně pokladů vydat na další akcí napěchované dobrodružství. Jako bonus si potom Sony připravilo ještě interaktivní film Erica, který vás zavede do léčebny plné prapodivných tajemství. Našli jste v nabídce PS Plus pro tento měsíc něco, co by vás opravdu potěšilo?