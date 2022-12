I když už tady máme pár let další generaci, stále se nezapomíná na PlayStation 4. Co se na této konzoli, která příští rok oslaví 10 let, letos hrálo nejvíc?

30. Assassin's Creed Odyssey Po obrodě série Assassin's Creed a návštěvě Egypta jsme se vydali ještě více do minulosti. Ve starověkém Řecku to bylo vůbec poprvé, co jsme se mohli rozhodnout, jestli v hlavní roli bude muž nebo žena. Odyssey oproti svým předchůdcům ještě více tlačí na RPG systém, takže bez dobré výbavy a dostatečné úrovně svého asasína nemáte proti silnějšímu nepříteli šanci. Nacházíme se v době, kdy řád asasínů jako takový ještě neexistoval, a tak se fanoušci příběhové linky z původních dílů moc nenabaží. Svět Odyssey jako takový ale sám o sobě dokáže nalákat díky svému výbornému zpracování. I tentokrát v něm najdete i mytické bytosti, se kterými můžete změřit síly. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 86 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 117 095 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation

Platformy: PlayStation 4, PC, Stadia, Xbox One

Žánry: akční adventura, otevřený svět

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Průměrná doba hraní: 95 h (hlavní příběh), 135 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft, Ubisoft Quebec

Datum vydání pro PS4: 2. 10. 2018 Digitální distribuce na PC: Steam, Epic

29. God of War Kratos se změnil a zestárnul, ale stále má dost energie na to, aby si to rozdal v pěstním souboji se samotnými bohy. Tentokrát se mu do cesty nepostaví božstva Olympu. Moc jich po předchozích třech dílech už nezbylo, a tak se Kratos vydal na sever. I když se snaží žít poklidným životem, i tentokrát je zavlečen do božských sporů. Přitom jediné, o co mu jde, je splnit poslední přání jeho ženy. Na této cestě není sám. Po boku mu stojí jeho syn Atreus, se kterým se snaží sblížit, ale moc se mu to nedaří. Nakonec Kratos zjistí, že je situace komplikovanější, než se na první pohled zdá. Než se ale dostane k cíli, musí se vypořádat s nepřáteli z různých světů, do kterých se díky Bifröstu sám podívá. Hodnocení recenzentů: 94 % (z 118 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 54 003 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation

Platformy: PlayStation 4, PC, PlayStation 2

Žánry: akční adventura, lineární hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Průměrná doba hraní: 25 h (hlavní příběh), 44 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: SCE Santa Monica

Datum vydání pro PS4: 20. 4. 2018 Digitální distribuce na PC: Steam, Epic

28. Need for Speed Payback I když se série Need for Speed v herním světě už pár let neukázala, jejím starším dílům se stále daří. Payback má na svědomí studio Ghost Games a opět se v něm snažíte dostat se na post toho nejlepšího závodníka v celém městě. K tomu vám pomůže více než 70 licencovaných aut různých značek jako je Aston Martin, Jaguar nabo Pagani. Kromě samotných závodů dojde i na další akce. Nahánění s policií se u riskantnějších misí nevyhnete a z městských silnic se můžete přesunout i do off-roadového prostředí, kde na to zase musíte jít trochu jinak, abyste dosáhli těch nejlepších výsledků. Hodnocení recenzentů: 61 % (z 59 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 13 500 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánry: simulace, závodní hra, arkáda, automobilová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Ghost Games

Datum vydání pro PS4: 7. 11. 2017 Digitální distribuce na PC: Steam

27. A Way Out Leo a Vincent se snaží utéct z vězení, kde se potkali. Z počátku mezi nimi důvěra moc nefunguje, ale postupem času si vytvoří pevnější vztah a díky spolupráci se dostanou na svobodu. Tam jejich příběh ale ani zdaleka nekončí. Čekají je automobilové honičky, plížení nebo i přímé střety se strážci zákona. A Way Out je hra navržená pro hraní v kooperaci, takže abyste si vůbec mohli zahrát, budete potřebovat spoluhráče. Na rozdělené obrazovce neustále vidíte postup obou postav, takže i když prožíváte příběh z odlišné perspektivy, tak vám nic důležitého neunikne. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 62 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 24 062 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánry: akční adventura, lineární hra

Herní režimy: více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 5 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Hazelight

Datum vydání pro PS4: 23. 3. 2018 Digitální distribuce na PC: Steam

26. Call of Duty: Modern Warfare Když se několika dílům série Call of Duty nezadařilo tak, jak by si Activision přál, vrátili se vývojáři z Infinity Ward k jistotě. Oživili nejoblíbenější podsérii a a převyprávěli příběh kapitána Price a jeho jednotky. Po dlouhé době to byl také díl, ve kterém místo zombie módu byly kooperační Special Ops mise, které si nejeden hráč oblíbil už v původním Modern Warfare. Pokrok přišel i po stránce technologie. Modern Warfare jako první využilo zbrusu nový engine, který byl ve vývoji 5 let. Tvůrci tak konečně mohli svoji starou technologii postavenou na id Tech 3 enginu z roku 2005. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 78 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 35 % (z 9 796 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, arkáda

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Vydavatel: Activision

Vývojář: Infinity Ward

Datum vydání pro PS4: 25. 10. 2019

25. Stray V tajemném kyberpunkovém městě prosvíceném neony jste ztraceni bez rodiny. Musíte přežít jako toulavá kočka a překonat nástrahy zdejších temných uliček. Na lidi narazíte jen zřídkakdy. Obyvateli města jsou totiž hlavně droidi a další stvoření, která mají ke člověku docela daleko. V jednom z nich ale najdete spojence. Společnost vám bude dělat malý létající droid B12, který vám podá pomocnou ruku během nebezpečných situací. I když hrajete za obyčejnou kočku, tak ne každý je nadšený z toho, že se touláte jeho obydlím nebo částmi města, kde nemá nikdo co dělat. Abyste se takových situací vyvarovali, musíte na to jít pěkně potichu. Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 93 866 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation

Platformy: PlayStation 4, PC, PlayStation 5

Žánry: akční adventura, adventura, 3D hra, hra z pohledu třetí osoby

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 9 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Annapurna Interactive

Vývojář: BlueTwelve Studio

Datum vydání pro PS4: 19. 7. 2022 Digitální distribuce na PC: Steam

24. Marvel's Spider-Man Spider-Man už je superhrdinou nějaký pátek, ale stále se objevují noví a noví záporáci. Pokoj mu nedají ale ani staří známí, a tak v ulicích New Yorku i v tomto příběhu narazíte třeba na Rhina, Electra nebo Vultura. Hlavní tváří je ale tentokrát Mr. Negative, kterého jste doposud mohli znát jen z komiksů. Je radost pohupovat se na pavučinách městem. Insomniac Games zvládli zpracovat Spider-Mana naprosto perfektně. Není se tedy čemu divit, že i po několika letech je Marvel's Spider Man jednou z nejlepších her podle superhrdinských komiksů. Kromě základního příběhu nesmíme zapomínat ani na rozšíření City That Never Sleeps, ve kterém odhalíme, co má tentokrát za lubem Black Cat. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 116 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 87 % (z 8 554 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 4

Žánry: akční adventura, otevřený svět

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 40 h (hlavní příběh), 35 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Insomniac Games

Datum vydání pro PS4: 7. 9. 2018

23. Call of Duty: Modern Warfare II Klasické hraní ve více hráčích si zachovává rychlost z předchozích dílů, novinka ale vylepšuje několik zaběhlých mechanik. Vojáci na bojišti dostali řadu nových animací a konečně si můžeme zaplavat. Gunsmith editor je pak úplně předělaný. Každou zbraň si můžete upravit dle libosti. Součástky si ale nejdřív musíte odemknout skrz plnění výzev. V tomto ročníku nechybí ani pokračování kampaně pro jednoho hráče, které opět projdete za pár hodin a jde hlavně o filmový zážitek. Na scénu se vrací ikoničtí členové jednotky Task Force 141. Společně s nimi se vydáme na několik míst po celém světě, abychom zabránili další katastrofě nevídaných rozměrů. Hodnocení na Steamu: Smíšené (61 % od 145 748 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation

Platformy: PlayStation 4, PC, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, taktická hra, arkáda

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Activision

Vývojář: Infinity Ward

Datum vydání pro PS4: 28. 10. 2022 Digitální distribuce na PC: Steam

22. Star Wars Jedi: Fallen Order Za dobu herní historie vznikla spousta her zasazená do univerza Star Wars. Z posledních let je tou nejlepší bezesporu právě Fallen Order. V hlavní roli je Jedi Cal Kestis, kterému se podařilo přežít Order 66. Nehodlá se před nepřítelem stále skrývat a dává si za cíl znovu vybudovat řád Jediů. Cal ale ještě nemá dokončený výcvik, takže se během boje s klonovými vojáky učí další schopnosti síly a umění boje se světelnými meči. Během své cesty se podívá na několik různých planet, mezi kterými nechybí Kashyyyk, Zeffo nebo Bogano. Příběh se odehrává po událostech třetí filmové epizody. Fallen Order se počítá jako oficiální lore univerza, takže pro každého správného fanouška Star Wars je povinností. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 70 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 89 299 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation

Platformy: PlayStation 4, PC, PlayStation 5, Stadia, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční hra, akční adventura

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 18 h (hlavní příběh), 31 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Respawn Entertainment

Datum vydání pro PS4: 15. 11. 2019 Digitální distribuce na PC: Steam, Epic

21. Star Wars Battlefront II Pokračování multiplayerové akce z univerza Star Wars, za kterou stojí studio DICE. Na rozdíl od svého předchůdce zahrnuje i krátkou kampaň pro jednoho hráče. Z počátku Battlefront II trpěl nedostatkem obsahu, ale postupem času se značně rozšířil. Kromě řadových vojáků si můžete zahrát i za ikonické postavy jako je Yoda, Obi-Wan nebo Darth Maul. I když se v jádru nejedná o špatnou střílečku, podráží jí nohy agresivní mikrotransakce, které v mnoha případech připomínají spíš hazard. Po kritice od komunity EA tento systém muselo značně upravit, a i když stále ve hře mikrotransakce jsou, nepůsobí tak agresivně. Hodnocení recenzentů: 68 % (z 62 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 35 972 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: EA DICE

Datum vydání pro PS4: 14. 11. 2017 Digitální distribuce na PC: Steam, Epic

20. The Sims 4 Oblíbený simulátor života si můžete zahrát zdarma na všech platformách. Vytvořte si svoji postavičku a prožijte s ní celý její život. Kromě objevování nových přátelství můžete třeba založit rodinu. Čeká vás také budování vlastního příbytku, který si můžete vybavit podle svého gusta. Velkou novinkou v rámci série The Sims byly ve čtvrtém díle charakterové vlastnosti simíků. Spolu se vzhledem můžete určit i jejich povahu a chování. Někdo tak může mít kladný vztah ke sportu a setkávání s ostatními simíky, další se zase bude lépe cítit doma ve svém doupěti. Hodnocení recenzentů: 66 % (z 27 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (79 % od 6 383 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: simulace, virtuální hra, virtuální život

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Maxis

Datum vydání pro PS4: 17. 11. 2017 Digitální distribuce na PC: Steam, GOG, Apple App Store

19. NBA 2K23 V tomto ročníku basketbalového NBA se opět můžete těšit na oficiálně licencované týmy s těmi nejlepšími hráči světa. Mezi ně se můžete zařadit i vy sami v módu MyCareer. Vedle toho nechybí ani starý známý MyTeam, ve kterém bok po boku mohou hrát legendy basketbalu spolu s úspěšnými nováčky. Tentokrát se kromě ostatních herních módů vrací také Jordanova výzva, ve které sledujeme vzestup jednoho z nejlepších basketbalistů všech dob. Budeme se snažit dosáhnout úspěchů a napodobit ikonické okamžiky z jeho kariéry za doprovodu vyprávění lidí, kteří mu pomáhali na jeho cestě. Hodnocení na Steamu: Smíšené (58 % od 9 086 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation

Platformy: PlayStation 4, iPhone/iPad, PC, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: sportovní hra, týmová hra, basketbal, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Visual Concepts

Datum vydání pro PS4: 9. 9. 2022 Digitální distribuce na PC: Steam

18. Tekken 7 Na pokračování bojovky, která byla dlouhou dobu exkluzivitou pro PlayStation, jsme čekali celou dekádu. Kromě přepracování do nového enginu nás čeká i pokračování příběhu. I přes to, že v bojovkách to není úplně to nejdůležitější, tak v Tekken 7 najdeme celou kampaň vyprávějící příběh o pokračujícím konfliktu mezi G Corporation a Mishima Zaibatsu. Do hratelnosti přibylo pár novinek. Vůbec poprvé se objevil Rage Art a Power Crush, což jsou velmi silné útoky, které měli udělat tento díl o něco přístupnější pro nové hráče. Soupiska bojovníků se rozšířila o téměř 20 nováčků, přičemž starých známých se vrátilo přes 30. V Tekken 7 se objevilo i několik postav slavných značek. Do boje se zapojil třeba Negan z Walking Dead nebo Akuma ze Street Fighteru. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 78 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (81 % od 53 808 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánry: akční hra, bojová hra, 3D hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Bandai Namco Games

Vývojář: Bandai Namco Games

Datum vydání pro PS4: 2. 6. 2017 Digitální distribuce na PC: Steam

17. Gang Beasts Gang Beast jsou potrhlá bojovka pro více hráčů, která se výborně hodí na party nebo dlouhé večery s partou kamarádů. Díky osobité fyzice, kdy se postavičky chovají, jako by byly z gumy, nikdy nevíte, jak se ve výsledku aktuální situace vyvrbí. A pokud zrovna nemáte chuť na bojování, můžete si vybrat z dalších herních módu jako je fotbálek. Čekají vás potyčky v různých arénách, kde na čekají nepředvídatelné nástrahy. Není žádná legrace udržet se na dvou houpajících se kabinách výtahu. Ve stanici metra je to sice bezpečnější, ale dejte si pozor na kolejiště. Občas po něm totiž něco prosviští a vy tomu rozhodně nechcete stát v cestě. Hodnocení recenzentů: 68 % (z 17 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (82 % od 35 781 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation

Platformy: PlayStation 4, PC, Switch, Xbox One

Žánry: akční hra, párty/minihra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Double Fine Productions

Vývojář: Boneloaf

Datum vydání pro PS4: 12. 12. 2017 Digitální distribuce na PC: Steam

16. EA SPORTS UFC 4 Bojové sporty si neustále nacházejí nové fanoušky v různých částech světa. EA své herní UFC na rozdíl od ostatních sportovek nevydává každoročně, a tak jsou změny mezi jednotlivými díly více zřetelné. V novém módu kariéry se například můžete pokusit probojovat až na špičku se svoji vlastní postavou, jejíž styl si vybrousíte podle svého. V rámci hratelnosti byly vylepšeny souboje ve stoje, aby působily více autenticky a boj na zemi byl rovnou úplně přepracovaný. Díky tomu má hráč větší kontrolu nad tím, co se během těchto intenzivních okamžiků s jeho bojovníkem děje. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 47 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 18 % (z 545 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation

Platformy: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: sportovní hra, Individual, bojová hra, Boxing / Martial Arts

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Electronic Arts

Datum vydání pro PS4: 14. 8. 2020

15. Elden Ring Řád Mezizemí byl narušen. Královna Marika je k nenalezení a vy se do zdejších zemí vracíte jako Tarnished, zástupce rasy, která byla vypovězena před dlouhou dobou. Zničení Elden Ringu vám dává šanci k návratu a uzmutí titulu Elden Lorda. V cestě vám ale stojí nároční nepřátelé a obrovský otevřený svět, který skrývá hromadu tajemství. Elden Ring kombinuje to nejlepší z předchozí tvorby studia FromSoftware a přidává k tomu nádherně zpracovaný svět, nové mechaniky a souboje, které vás pěkně potrápí. Dává hráči možnost přizpůsobit si svoji postavu dle libosti, takže se můžete stát neohroženým válečníkem nebo třeba mocným mágem. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 448 518 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation

Platformy: PlayStation 4, PC, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: RPG, akční RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Bandai, Bandai Namco Games

Vývojář: From Software

Datum vydání pro PS4: 25. 2. 2022 Digitální distribuce na PC: Steam

14. The Last of Us Part II Pět let poté, co se Ellie a Joel vydali na cestu skrz zruinované spojené státy, se společně s dalšími přeživšími usídlili v Wyomingu. Našli tady alespoň chvíli klidu a míru i přes neustálou hrozbu nakažených a nepřátelských přeživších. Tento stav ale nevydrží dlouho a Ellie se vydává na cestu pomsty, která ji zavede do doposud neprobádaných oblastí. Part II staví na základech, které položil první díl. Hra je tedy tažena kupředu příběhem, který je v očích mnoha hráčů stále kontroverzní. Hratelnost se soustředí spíše na pomalejší postup, než abyste mezi nepřátele naběhli a začali střílet vše, co se pohne. Na to nemáte dostatek munice a proti přesile byste jen těžko vydrželi déle než pár vteřin. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 121 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 57 % (z 160 149 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation

Platforma: PlayStation 4

Žánry: akční adventura, hra o přežití

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 32 h (hlavní příběh), 36 h (kompletní obsah)

Vydavatel: SCEA, Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Naughty Dog

Datum vydání pro PS4: 19. 6. 2020

13. F1 22 Oproti loňskému ročníku nejsou novinky až tak velké, ale studio Codemasters stále nachází způsoby, jakými své výtvory posouvají zase o něco výše na pomyslné laťce kvality závodních her. Tentokrát si třeba změnou prošel systém závodního dne, kdy jsou lépe integrované zastávky v boxech nebo jízda se Safety Car. F1 samozřejmě hraje hlavní roli, ale součástí tohoto ročníku je opět i Formula 2. V obou soutěžích si můžete odehrát kompletní sezónu s oficiálně licencovanými stájemi a novými modely formulí. Stejně tak budete poznávat i závodní okruhy, mezi kterými nechybí ani nový Miami International Autodrome. Hodnocení na Steamu: Smíšené (69 % od 13 831 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation

Platformy: PlayStation 4, PC, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční hra, závodní hra, simulace, automobilová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Codemasters

Datum vydání pro PS4: 1. 7. 2022 Digitální distribuce na PC: Steam, Epic

12. FIFA 23 Máme tady poslední ročník fotbálku FIFA od EA. Od roku 2023 si jde tato společnost vlastní cestou kvůli požadavkům asociace a vysokým nákladům. Ještě naposledy se ale spojily, aby posunuly pobíhání po travnatém hřišti zase o něco dál. Na velkých konzolích to není žádná novinka, ale s tímto ročníkem konečně dorazila technologie HyperMotion2 i do PC verze. Ta zdvojnásobuje nasnímaný počet pohybů fotbalistů, kteří se díky tomu během hry pohybují realističtěji. Vylepšení se dočkal také systém driblinku, mechanika zrychlení a další součástí hratelnosti. Hodnocení na Steamu: Smíšené (47 % od 34 086 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation

Platformy: PlayStation 4, PC, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: sportovní hra, týmová hra, fotbalová hra, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: EA Sports, EA Canada

Datum vydání pro PS4: 27. 9. 2022 Digitální distribuce na PC: Steam, Epic

11. F1 2021 Stejně jako se v ostatních sportovních hrách začaly v posledních letech objevovat příběhové módy, F1 není výjimkou. V tomto ročníku se kromě tradičních závodů na oficiálních okruzích můžete pustit do kariéry Breaking Point, kde si prožijete příběh začínajícího pilota, který se v této oblasti snaží prorazit. Kromě toho nechybí ani mód My team, ve kterém se stáváte vedoucím celé stáje. V časovém úseku deseti let musíte svůj tým dostat až na samotný vrchol. Pokud vás ani jeden z těchto módů neláká, tak F1 2021 nabízí i klasiky jako jednotlivé závody nebo multiplayer na rozdělené obrazovce. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 6 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 25 847 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation

Platformy: PlayStation 4, PC, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: závodní hra, simulace, automobilová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Codemasters

Datum vydání pro PS4: 13. 7. 2021 Digitální distribuce na PC: Steam

10. The Crew 2 Chtěli jste se někdy podívat do Ameriky? The Crew 2 vám tento zážitek dokáže zprostředkovat. Po obrovské mapě Spojených států se můžete prohánět za volantem nadupaných aut a na motorkách. Nic vám ale nebrání ani vydat se na moře s lodí nebo do oblak s jedním ze zdejších menších letadel. The Crew 2 sice nezpracovává celou Ameriku do detailu, ale navštívíte ikonická města této země. Všude možně narazíte na závody všeho druhu, ve kterých můžete soutěžit i s ostatními hráči skrz online žebříčky. Hodnocení recenzentů: 64 % (z 53 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (83 % od 52 949 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation

Platformy: PlayStation 4, PC, Stadia, Xbox One

Žánry: závodní hra, simulace, automobilová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Ivory Tower

Datum vydání pro PS4: 26. 6. 2018 Digitální distribuce na PC: Steam, Epic

9. Need for Speed Heat Přes den pořádná akce na oficiálních akcích a v noci riskování na nelegálních závodech, do kterých se mnohdy připlete policie. S tím musíte v Need for Speed Heat počítat. S denní dobou se mění i styl hraní. Stále ale zůstává to, že musíte být tím nejlepším a nejrychlejším jezdcem, kterého Palm City kdy poznalo. Heat stejně jako některé z předchozích dílů Need for Speed využívá systém reputace. Čím více vyhráváte, tím lepší je vaše pověst. Díky tomu se dostanete nejen k dalším závodům, ale také novým autům a jejich dílům. Hodnocení recenzentů: 72 % (z 61 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (84 % od 59 504 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánry: závodní hra, arkáda, automobilová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Ghost Games

Datum vydání pro PS4: 8. 11. 2019 Digitální distribuce na PC: Steam

8. The Witcher 3: Wild Hunt Pokračování světoznámé herní adaptace fantasy série Zaklínač a zároveň jedno z nejlepších RPG historie. Divoký hon nás vezme do rozsáhlého světa v roli Geralta z Rivie, který se snaží najít Ciri. I když je jí neustále na stopě, pořád mu o kousíček uniká. Podíváte se na známá místa jako Oxenfurt, Novigrad nebo na zaklínačskou pevnou Kaer Morhen. Nebyl by to kompletní zážitek, pokud byste vynechali dvě velká rozšíření - Srdce z kamene a O víně a krvi. S nimi se Zaklínač 3 rozroste o obsah na dalších několik desítek hodin. Můžete tak navštívit i prosluněný region Toussaint, kde Geralt řeší trable s upíry. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 79 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 545 244 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation

Platformy: PlayStation 4, PC, Switch, Xbox One

Žánry: akční RPG, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Průměrná doba hraní: 73 h (hlavní příběh), 156 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: CD Projekt Red Studio

Datum vydání pro PS4: 19. 5. 2015 Digitální distribuce na PC: Steam, Epic, GOG

7. NBA 2K22 Užijte si kompetitivní hraní, online funkce a rozmanité herní módy zahrnující MyCareer, ve kterém si můžete zahrát za svůj tým snů. NBA 2K22 si zakládá na realistickém zpracování v ohledu grafiky i hratelnosti. Kromě života hráče si můžete vyzkoušet i management celého týmu v módu MyGM nebo MyLeague. Vadou na kráse NBA 2K22 nicméně jako v předchozích ročnících stále zůstávají agresivní mikrotransakce, bez kterých se k dobrým hráčům dostáváte až příliš pomalu. Hodnocení recenzentů: 71 % (z 6 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (58 % od 28 565 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation

Platformy: PlayStation 4, PC, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: sportovní hra, týmová hra, basketbal, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Visual Concepts

Datum vydání pro PS4: 10. 9. 2021 Digitální distribuce na PC: Steam

6. The Forest Štěstí vám nepřálo a váš let letadlem skončil ztroskotáním na neznámém ostrově. Kolem vás je bohatá příroda plná zdrojů a na první pohled se zdá docela klidná. Chvíli po vašem příchodu je ale jasné, že tady nejste sami. Zdejší obyvatelé nemají zrovna přátelské úmysly. Jsou to totiž kanibalističtí mutanti, takže si musíte zařídit obydlí a obranu, abyste se vyhnuly jejich zítřejšímu obědovému meny. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 7 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 365 061 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation

Platformy: PlayStation 4, PC

Žánry: akční adventura, hra o přežití

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Průměrná doba hraní: 12 h (hlavní příběh), 30 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Endnight Studios

Vývojář: Endnight Studios

Datum vydání pro PS4: 6. 11. 2018 Digitální distribuce na PC: Steam

5. Among Us S partou přátel nebo náhodných hráčů se stáváte členy posádky vesmírné lodi. Každý z vás má své úkoly, které musí splnit. Zároveň někteří členové jsou ale podvodníci, jejichž cílem je vyvraždit všechny ostatní členy posádky. Během meetingů musíte vydedukovat podle chování ostatních, komu můžete věřit a koho byste naopak měli vyhodit do vesmírné prázdnoty. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 568 422 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation

Platformy: PlayStation 4, iPhone/iPad, PC, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční adventura, hra o přežití

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Maximum Games, Innersloth

Vývojář: Innersloth

Datum vydání pro PS4: 14. 12. 2021 Digitální distribuce na PC: Steam, Epic, Google Play

4. Red Dead Redemption 2 Kovbojky jsou mezi hrami žalostně málo využívaným žánrem. Red Dead Redemption je nejen na jeho vrcholu, ale celkově patří mezi nejlepší hry všech dob. S Arthurem v hlavní roli vás provede příběhem gangu, který se po neúspěšné loupeži musí postarat nejen o sebe, ale i o svoji budoucnost. Není to ale jen o vylupování vlaků a přestřelkách se zákonem. Značnou část hry vám zabere prozkoumávání živého světa, zpracovaného do posledního detailu. Mezi tím vším ale vyčnívá hlavní dějová linka, která má spád a dokáže vás dostat svým napětím. Pokud ale máte raději záležitosti pro více hráčů, tak si na své přijdete v odnoži Red Dead Online. Hodnocení recenzentů: 97 % (z 99 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 298 420 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation

Platformy: PlayStation 4, PC, Stadia, Xbox One

Žánry: akční adventura, otevřený svět

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 93 h (hlavní příběh), 120 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Rockstar Games

Vývojář: Rockstar Games

Datum vydání pro PS4: 26. 10. 2018 Digitální distribuce na PC: Steam, Epic

3. FIFA 22 Prostě fotbal. Hratelnost FIFA se v této verzi posunula nejvýrazněji za několik let a konečně dodává zážitek, který si fotbaloví fanoušci zaslouží. Pohyb hráčů je mnohem uvěřitelnější a je daleko složitější udržet neustálou kontrolu nad míčem. Každá chybička vás může stát ztracený balón. Obrovskou vzpruhou prošli především obránci, jejichž pohyb po hřišti působí mnohem organizovaněji a více jim pomáhá i zbytek týmu. Takže defenziva bývá poměrně kompaktní a útočníci to letos mají o poznání těžší. Pokud hrajete kariérní režim, můžete konečně ovlivňovat simulované zápasy v celém jejich průběhu. Při své cestě sezónou si zahrajete významné zápasy, na které máte chuť, a zbytek necháte na hře. Máte ale vliv na jejich průběh a udržují pocit, že jste trenérem týmu a ne jenom přihlížejícím fandou na tribuně. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (80 % od 92 677 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation

Platformy: PlayStation 4, PC, PlayStation 5, Stadia, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: sportovní hra, týmová hra, fotbalová hra, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: EA Canada

Datum vydání pro PS4: 1. 10. 2021 Digitální distribuce na PC: Steam

2. Minecraft Minecraftu se častokrát přezdívá jako videoherní Lego. Ve skutečnosti je to ale mnohem víc. Kromě stavění kostiček si díky různým mechanikám můžete skládat složité struktury. Občas zůstává rozum stát nad tím, co jsou schopni hráči vytvořit. Ale i běžný uživatel si v Minecraftu najde své. A to je přesně jeho kouzlo. Je to hra pro každého, která se neustále rozrůstá a navíc si ji můžete dlouhé hodiny užívat i s přáteli po internetu. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 14 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 69 % (z 732 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation

Platformy: PlayStation 4, 3DS, PC, PlayStation 3, PlayStation Vita, Switch, Wii U, Xbox 360, Xbox One

Žánry: akční adventura, adventura, 3D hra, sandbox, střílečka FPS, fantasy

Vydavatel: SCEA, Mojang AB

Vývojář: 4J Studios, Mojang AB

Datum vydání pro PS4: 3. 9. 2014