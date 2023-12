Co se nejvíc hrálo na PlayStationu 4 v roce 2023. Tohle jsou nejoblíbenější hry pro PS4

Co se letos nejvíc hrálo na PlayStationu 5? Vyšli jsme z oficiálních žebříčků, které Sony vydává, a našli nejoblíbenější hry pro PS4 v roce 2023.

30. Assassin's Creed Mirage Mirage vypráví příběh z Basimova mládí, kdy se v Bagdádu propracovával na post velmistra. Tohoto asasína si můžete pamatovat z Valhally a Ubisoft očividně věří, že má dostatečný potenciál na to, aby kolem něj vybudoval celou hru. Na druhou stranu je ale znát, že Mirage původně vznikalo jen jako větší rozšíření svého předchůdce. Recenze hry Assassin's Creed Mirage. Návrat k plížení se povedl, ale příběh se kvalitám starších dílů nevyrovná Hra je svou velikostí o poznání komornější než Valhalla nebo Odyssey. Měli byste ji být schopni dokončit se vším všudy do 20 hodin herního času. Stylem hraní se pak Ubisoft vrací k začátkům série, kdy asasíni pracovali ve stínech, mohli se skrývat v davech, své cíle odstraňovali nenápadně a měli k tomu speciální vybavení. Hodnocení recenzentů: 76 % (z 99 recenzí Metacritic) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox Series X, Xbox One, iOS (iPhone/iPad)

Žánr: adventura

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 15 h (hlavní příběh), 24 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Bordeaux

Datum vydání: 5. 10. 2023 Digitální distribuce pro PC: Epic

29. Diablo IV Na rozdíl od třetího dílu se Blizzard vrátil k temnějšímu a brutálnějšímu stylu. Obyvatelé Sanctuary zkrátka nebudou mít klid. Když si alespoň na chvíli mohli oddychnout, přišla na scénu Lilith, která je tentokrát naší hlavní nepřítelkyní. Recenze hry Diablo IV. Brány inferna se otevřely a vyzývají na zteč hrdiny prahnoucí po slávě a pokladech Zplozence pekla budete masakrovat v roli jedné z pěti známých herních tříd. Každá z nich má několik odlišných stylů hraní a je jen na vás, které větve jejich vývojového stromu si aktivujete. Se čtvrtým dílem se Diablo do značné míry posunulo k žánru MMO, takže ve městech budete potkávat další hráče a společně se můžete pustit do bitev s náročnými bossy. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 96 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (69 % od 9 400 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: mlátička, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Blizzard Entertainment

Vývojář: Blizzard Entertainment

Datum vydání: 6. 6. 2023 Digitální distribuce pro PC: Steam

28. Call of Duty: Modern Warfare III Závěr novodobé trilogie Modern Warfare se Activisionu příliš nevydařil. Třetí díl, který uzavírá linku kapitána Price a jeho jednotky, je jednoznačně nejhůře hodnoceným dílem série za poslední roky. Na každém rohu je znát, že mělo původně jít jen o placené rozšíření namísto kompletního pokračování. To se podepsalo také na multiplayeru, který stojí na mapách z původního Modern Warfare 2. Recenze kampaně hry Call of Duty: Modern Warfare III. Příliš uspěchaný závěr příběhové trilogie I přes kritiku ze strany novinářů a hráčů je ale o letošní Call of Duty stále velký zájem a coby novinka se hra velmi dobře prodává. Pokud se tedy sami budete chtít do tohoto dílu pustit, o spoluhráče určitě nebudete mít nouzi. Hodnocení recenzentů: 56 % (z 68 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše záporné (29 % od 5 730 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox Series X, Xbox One

Žánr: střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Activision

Vývojář: Infinity Ward

Datum vydání: 10. 11. 2023 Digitální distribuce pro PC: Steam

27. Dead Island: Definitive Edition První díl této zombie rubačky nás zavedl na tropický ostrov Banoi, kde jsme se v roli jednoho z přeživších, který je shodou okolností imunní vůči rozšiřující se nákaze, prosekávali hordami nemyslících mozkožroutů. Do akce, která se nebere ani trochu vážně, se můžete pustit společně s dalšími třemi hráči v kooperaci. Každá z hratelných postav má set unikátních schopností, díky kterému můžete k porcování zombíků přistupovat zase trochu jinak. Definitivní edice oproti originálu o něco vylepšuje grafiku, a hlavně do hry rovnou přidává veškerá rozšíření. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (82 % od 18 794 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánry: mlátička, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Průměrná doba hraní: 36 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Deep Silver

Vývojář: Techland

Datum vydání: 31. 5. 2016 Digitální distribuce pro PC a ostatní: Steam, Apple App Store

26. Batman: Arkham Knight Vůbec poprvé může Batman využívat i batmobil, který má design vytvořený speciálně pro hru. Stejně tak se tady setkáte i s originálním záporákem. Arkham Knight se poprvé objevil právě v této hře, až později i v komiksech s Batmanem. Musíte přijít na to, kdo tento záhadný žoldák je. Není ale jediný, kdo se Batmanovi postaví do cesty. Nechybí ani staří známí jako Scarecrow, Harley Quinn nebo Penguin. Batman: Arkham Knight - nejakčnější akce (recenze) Arkham Knight měl na PC krušný start, ovšem na konzolích se už při vydání zařadil mezi nejlepší akční rubačky v otevřeném světě. Do dneška ho také častokrát uvidíte na vrcholcích žebříčků týkajících se těch nejpovedenějších adaptací superhrdinských komiksů. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 90 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 72 582 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, mlátička

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 44 h (hlavní příběh), 40 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: Rocksteady Studios

Datum vydání: 23. 6. 2015 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic, GOG

25. Star Wars Battlefront II Pokračování multiplayerové akce z univerza Star Wars, za kterou stojí studio DICE. Na rozdíl od svého předchůdce zahrnuje i krátkou kampaň pro jednoho hráče. Z počátku Battlefront II trpěl nedostatkem obsahu, ale postupem času se značně rozšířil. Kromě řadových vojáků si můžete zahrát i za ikonické postavy jako je Yoda, Obi-Wan nebo Darth Maul. Star Wars Battlefront II - patálie napříč galaxií (recenze) I když se v jádru nejedná o špatnou střílečku, podráží jí nohy agresivní mikrotransakce, které v mnoha případech připomínají spíš hazard. Po kritice od komunity EA tento systém muselo značně upravit, a i když stále ve hře mikrotransakce jsou, nepůsobí tak agresivně. Hodnocení recenzentů: 68 % (z 67 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 44 618 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánry: adventura, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Průměrná doba hraní: 7 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: EA DICE

Datum vydání: 14. 11. 2017 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

24. Monopoly Plus Kdo by neznal klasickou stolní hru Monopoly? V dnešní době už není tak časté, že by se hráči scházeli u jednoho stolu, a tak velmi často volí digitální variantu této hry, za kterou stojí Ubisoft. Staňte se majitelem co nejvíce nemovitostí a pokuste se překonat všechny svoje protihráče. Vedle tradičního herního módu si můžete pravidla pro Monopoly uzpůsobit podle svého. Monopoly Plus nabízí několik variant, se kterými se vám ani stará známá deskovka neohraje po jedné partii. Hodnocení recenzentů: 53 % (z 17 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (43 % od 11 831 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 3, PC, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: arkáda, karetní hra, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Engine Software

Datum vydání: 31. 10. 2017 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

23. Red Dead Redemption Je sice řeč o prvním díle, ale ve skutečnosti se podíváme na pokračování příběhu dvojky, který jsme si z velké části prožili v kůži Arthura Morgana. Na závěr ho ale vystřídal John Marston, jehož osud sledujeme právě v Red Dead Redemption z roku 2010. Divoký západ plný kovbojů se blíží svému konci a John se snaží žít spořádaně se svojí rodinou. Osud mu ale nepřeje. Recenze hry Red Dead Redemption. Sice je to ojetina za cenu nového vozu, ale pořád umí zabavit Jeho život se obrátí naruby, když mu na dveře zaklepou federální agenti. Následkem toho musí opět vzít do rukou své kolty a vydat se po stopách členů gangu, které dřív nazýval svými přáteli. Na minulost se zkrátka jen tak zapomenout nedá. Díky nedávno vydaným verzím pro PS4 a Switch je navíc o poznání jednodušší se k prvnímu RDR dostat, než tomu bylo před lety. Hodnocení recenzentů: 95 % (z 96 recenzí Metacritic) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Switch

Žánry: adventura, RPG, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Průměrná doba hraní: 26 h (hlavní příběh), 40 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Rockstar Games

Vývojář: Rockstar San Diego

Datum vydání: 18. 5. 2010

22. ARK: Survival Evolved Hra na přežití pro více hráčů, ve které se podíváte do světa plného dinosaurů. Ark nabízí možnosti stavět si vlastní základny, chovat nejrůznější tvory a v neposlední řadě tvorbu nepřeberného množství předmětů. V Ark: Survival Evolved budete bojovat s nejobyčejnějšími věcmi, jako je zima, přehřátí z neustále pražícího slunce či hlad, ale čekají vás i nebezpečná setkání s dalšími obyvateli světa. Mezi ně patří pravěká zvířata a ostatní přeživší. Hodnocení recenzentů: 70 % (z 20 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (83 % od 505 943 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One, iOS (iPhone/iPad), Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, RPG, střílečka, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, battle royale, MMO, dělená obrazovka

Vydavatel: Studio Wildcard

Vývojář: Studio Wildcard

Datum vydání: 27. 8. 2017 Digitální distribuce pro PC a ostatní: Steam, Epic, Google Play, Apple App Store

21. Tekken 7 Na pokračování bojovky, která byla dlouhou dobu exkluzivitou pro PlayStation, jsme čekali celou dekádu. Kromě přepracování do nového enginu nás čeká i pokračování příběhu. I přes to, že v bojovkách to není úplně to nejdůležitější, tak v Tekken 7 najdeme celou kampaň vyprávějící příběh o pokračujícím konfliktu mezi G Corporation a Mishima Zaibatsu. Do hratelnosti přibylo pár novinek. Vůbec poprvé se objevil Rage Art a Power Crush, což jsou velmi silné útoky, které měli udělat tento díl o něco přístupnější pro nové hráče. Soupiska bojovníků se rozšířila o téměř 20 nováčků, přičemž starých známých se vrátilo přes 30. V Tekken 7 se objevilo i několik postav slavných značek. Do boje se zapojil třeba Negan z Walking Dead nebo Akuma ze Street Fighteru. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 81 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (82 % od 62 281 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánr: bojová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: Bandai Namco Games

Vývojář: Bandai Namco Games

Datum vydání: 2. 6. 2017 Digitální distribuce pro PC: Steam

20. F1 23 Hlavní novinkou v tomto ročníku herních závodů Formule 1 je návrat příběhového módu Braking Point. Po loňské absenci mu Codemasters opět věnují pozornost. V hlavních rolích jsou Aidan Jackson, Devon Butler a jeho sestra Callie Mayer. Tvůrci slibují zážitek plný dramatických momentů. Pokud vás ale příběh nezajímá, tak F1 23 nabídne i několik dalších zajímavých novinek. Kromě starších okruhů do soupisky přibydou dva nováčci. Prohánět se můžete po okruzích Las Vegas Street a Losail International v Kataru. Jelikož jde o hru s oficiální licencí šampionátu poslední sezóny, tak jsou k dispozici stroje všech známých stájí i s jejich jezdci. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 38 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 9 973 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox Series X, Xbox One

Žánry: závodní hra, simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Codemasters

Datum vydání: 16. 6. 2023 Digitální distribuce pro PC: Steam

19. TheHunter: Call of the Wild Výlet do přírody s puškou na rameni a dalekohledem v ruce může znamenat jen dvě věci. Buď trpíte paranoiou, že vás někdo chce zabít, nebo se chystáte na lov. TheHunter je tím druhým případem, do své sbírky trofejí se pokoušíte získat tu nejparádnější kořist. Musíte na to ale pěkně pomalu. Stačí malé zaváhání a výstavní jelen vám vezme roha. Možnosti v TheHunter: Call of the Wild jsou velmi široké, což platí obzvlášť, pokud si pořídíte i rozšíření, kterých rozhodně není málo. S nimi navštívíte loviště v nejrůznějších částech světa a narazit tak můžete na celou řadu nových zvířecích druhů. Hodnocení recenzentů: 64 % (z 13 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 121 017 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánry: adventura, střílečka, simulátor, sportovní hra, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Avalanche Studios

Vývojář: Expansive Worlds

Datum vydání: 16. 2. 2017 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

18. Assassin's Creed Origins Co vedlo k založení řádu asasínů? Na tuto otázku odpovídá příběh v Assassin's Creed Origins, ve kterém prozkoumáme tajemství starověkého Egypta v roli medžaje Bayeka, který přišel o své dítě. Společně se svojí ženou se vydávají na lov, jehož cílem je zbavit se nejvýše postavených osobností tehdejší varianty Templářů. Projdeme s nimi pouští, hrobkami a dojde samozřejmě i na pyramidy. Assassin's Creed Origins: historie v té nejlepší formě (recenze) Origins je prvním dílem série, který se více přiklání k žánru RPG. Každý nepřítel tak má úroveň, zbraně mají odlišné statistiky a vlastnosti podle vzácnosti a postupem hrou si Bayek odemyká spoustu nových dovedností. Také si tady odbyl premiéru ptačí společník fungující jako dron, kterého jsme od té doby viděli v každém dalším díle. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 70 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 88 141 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánry: adventura, RPG

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 60 h (hlavní příběh), 90 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Montreal

Datum vydání: 27. 10. 2017 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

17. The Crew 2 Chtěli jste se někdy podívat do Ameriky? The Crew 2 vám tento zážitek dokáže zprostředkovat. Po obrovské mapě Spojených států se můžete prohánět za volantem nadupaných aut a na motorkách. Nic vám ale nebrání ani vydat se na moře s lodí nebo do oblak s jedním ze zdejších menších letadel. The Crew 2: napříč Amerikou vodou i vzduchem (recenze) The Crew 2 sice nezpracovává celou Ameriku do detailu, ale navštívíte ikonická města této země. Všude možně narazíte na závody všeho druhu, ve kterých můžete soutěžit i s ostatními hráči skrz online žebříčky. Hodnocení recenzentů: 64 % (z 57 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (83 % od 58 984 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánr: závodní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Ivory Tower

Datum vydání: 26. 6. 2018 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

16. The Last of Us Remastered Tahle postapokalyptická příběhovka se nedlouho po vydání PlayStationu 4 dočkala vylepšené verze, která vypadá o něco lépe než originál, ale v základech v ní nenajdete žádné rozdíly. Hra vypráví o Joelovi a Ellie, kteří společně hledají Světlonoše v naději, že by mohli zvrátit osud lidstva a vypořádat se s nákazou hub, které z lidí dělají nemyslící monstra. The Last of Us: Remastered – zahraj tu naši (recenze) Clickeři, jak se zdejším zombíkům přezdívá, ale nejsou jedinými nepřáteli, na které na své cestě narazí. Přeživší nejsou vždy nápomocní, a tak je nutné být ve střehu v každé situaci. Last of Us je silně zaměřené na příběh a je to řádná emocionální jízda, díky které si tvůrci z Naughty Dog vysloužili místo mezi tvůrci těch nejlepších exkluzivit pro PlayStation. Hodnocení recenzentů: 95 % (z 70 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 92 % (z 12 107 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 4

Žánry: adventura, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Průměrná doba hraní: 25 h (hlavní příběh), 27 h (kompletní obsah)

Vydavatel: SCEA

Vývojář: Naughty Dog

Datum vydání: 29. 7. 2014

15. Need for Speed Payback Starším dílům série Need for Speed se stále daří. Payback má na svědomí studio Ghost Games a opět se v něm snažíte dostat na post toho nejlepšího závodníka v celém městě. K tomu vám pomůže více než 70 licencovaných aut různých značek, jako je Aston Martin, Jaguar nebo Pagani. Need for Speed Payback: nedostatečně rychle a zběsile (recenze) Kromě samotných závodů dojde i na další akce. Nahánění s policií se u riskantnějších misí nevyhnete a z městských silnic se můžete přesunout i do off-roadového prostředí, kde na to zase musíte jít trochu jinak, abyste dosáhli těch nejlepších výsledků. Hodnocení recenzentů: 61 % (z 61 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 17 997 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánry: závodní hra, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Ghost Games

Datum vydání: 7. 11. 2017 Digitální distribuce pro PC: Steam

14. EA Sports FC 24 FIFA končí, ale fotbal od EA tady s námi bude i v následujících letech. EA Sports FC 24 mělo být novým začátkem, ve výsledku se ale oproti předchozím ročníkům této fotbalové hry výrazně neliší. Samozřejmě se to ale neobejde bez oficiálně licencovaných lig a hráčů z celého světa. Recenze hry EA Sports FC 24. Fotbalová evoluce namísto revoluce Aby tentokrát animace hráčů na hřišti vypadaly ještě lépe, EA snímá jejich pohyby během zápasů pomocí systému kamer rozmístěných přímo na stadionech. Hratelnost pak alespoň trochu mění Playstyles, což je nový systém, díky kterému můžete upravit herní styl svých hráčů. V praxi to vypadá tak, že si pro každého hráče navolíte trochu jiné pohyby a vlastnosti, které se vám zrovna hodí. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 76 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (57 % od 25 858 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: EA Canada

Datum vydání: 29. 9. 2023 Digitální distribuce pro PC: Steam

13. Need for Speed Heat Přes den pořádná akce na oficiálních tratích a v noci riskování na nelegálních závodech, do kterých se mnohdy připlete policie. S tím musíte v Need for Speed Heat počítat. S denní dobou se mění i styl hraní. Stále ale zůstává to, že musíte být tím nejlepším a nejrychlejším jezdcem, kterého Palm City kdy poznalo. Need for Speed Heat: konečně zatáčka správným směrem | Recenze Heat stejně jako některé z předchozích dílů Need for Speed využívá systém reputace. Čím více vyhráváte, tím lepší je vaše pověst. Díky tomu se dostanete nejen k dalším závodům, ale také novým autům a jejich dílům. Hodnocení recenzentů: 72 % (z 61 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (84 % od 77 037 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: adventura, závodní hra, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Průměrná doba hraní: 10 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Ghost Games

Datum vydání: 8. 11. 2019 Digitální distribuce pro PC: Steam

12. Call of Duty: Modern Warfare II Klasické hraní ve více hráčích si zachovává rychlost z předchozích dílů, MWII ale vylepšuje několik zaběhlých mechanik. Vojáci na bojišti dostali řadu nových animací a konečně si můžeme zaplavat. Gunsmith editor je pak úplně předělaný. Každou zbraň si můžete upravit dle libosti. Součástky si ale nejdřív musíte odemknout skrz plnění výzev. Recenze multiplayeru hry Call of Duty: Modern Warfare II. Kvalitní víno, které musí dozrát V tomto ročníku nechybí ani pokračování kampaně pro jednoho hráče, které opět projdete za pár hodin a jde hlavně o filmový zážitek. Na scénu se vrací ikoničtí členové jednotky Task Force 141. Společně s nimi se vydáme na několik míst po celém světě, abychom zabránili další katastrofě nevídaných rozměrů. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 60 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (54 % od 277 032 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox Series X, Xbox One

Žánr: střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Průměrná doba hraní: 20 h (hlavní příběh), 20 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Activision

Vývojář: Infinity Ward

Datum vydání: 28. 10. 2022 Digitální distribuce pro PC: Steam

10. The Last of Us Part II Pět let poté, co se Ellie a Joel vydali na cestu skrz zruinované Spojené státy, se společně s dalšími přeživšími usídlili v Wyomingu. Našli tady alespoň chvíli klidu a míru i přes neustálou hrozbu nakažených a nepřátelských přeživších. Tento stav ale nevydrží dlouho a Ellie se vydává na cestu pomsty, která ji zavede do doposud neprobádaných oblastí. The Last Of Us: Part II - vrchol dosluhující generace | Recenze Part II staví na základech, které položil první díl. Hra je tedy tažena kupředu příběhem, který je v očích mnoha hráčů stále kontroverzní. Hratelnost se soustředí spíše na pomalejší postup, než abyste mezi nepřátele naběhli a začali střílet vše, co se pohne. Na to nemáte dostatek munice a proti přesile byste jen těžko vydrželi déle než pár vteřin. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 132 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 58 % (z 162 978 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 4

Žánry: adventura, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 32 h (hlavní příběh), 36 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Naughty Dog

Datum vydání: 19. 6. 2020

9. NBA 2K23 V tomto ročníku basketbalového NBA se opět můžete těšit na oficiálně licencované týmy s těmi nejlepšími hráči světa. Mezi ně se můžete zařadit i vy sami v módu MyCareer. Vedle toho nechybí ani starý známý MyTeam, ve kterém bok po boku mohou hrát legendy basketbalu spolu s úspěšnými nováčky. Tentokrát se kromě ostatních herních módů vrací také Jordanova výzva, ve které sledujeme vzestup jednoho z nejlepších basketbalistů všech dob. Budeme se snažit dosáhnout úspěchů a napodobit ikonické okamžiky z jeho kariéry za doprovodu vyprávění lidí, kteří mu pomáhali na jeho cestě. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 59 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (63 % od 36 692 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch, iOS (iPhone/iPad)

Žánry: simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Visual Concepts

Datum vydání: 9. 9. 2022 Digitální distribuce pro PC: Steam

8. EA Sports UFC 4 Bojové sporty si neustále nacházejí nové fanoušky v různých částech světa. EA své herní UFC na rozdíl od ostatních sportovek nevydává každoročně, a tak jsou změny mezi jednotlivými díly více zřetelné. V novém módu kariéry se například můžete pokusit probojovat až na špičku se svoji vlastní postavou, jejíž styl si vybrousíte podle svého. EA Sports UFC 4: mezi slepými jednooký králem | Recenze V rámci hratelnosti byly vylepšeny souboje ve stoje, aby působily více autenticky a boj na zemi byl rovnou úplně přepracovaný. Díky tomu má hráč větší kontrolu nad tím, co se během těchto intenzivních okamžiků s jeho bojovníkem děje. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 47 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 20 % (z 590 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: bojová hra, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: EA Vancouver

Datum vydání: 14. 8. 2020

7. Gang Beasts Gang Beast jsou potrhlá bojovka pro více hráčů, která se výborně hodí na party nebo dlouhé večery s partou kamarádů. Díky osobité fyzice, kdy se postavičky chovají, jako by byly z gumy, nikdy nevíte, jak se ve výsledku aktuální situace vyvrbí. A pokud zrovna nemáte chuť na bojování, můžete si vybrat z dalších herních módu, jako je fotbálek. Čekají vás potyčky v různých arénách, kde na vás čekají nepředvídatelné nástrahy. Není žádná legrace udržet se na dvou houpajících se kabinách výtahu. Ve stanici metra je to sice bezpečnější, ale dejte si pozor na kolejiště. Občas po něm totiž něco prosviští a vy tomu rozhodně nechcete stát v cestě. Hodnocení recenzentů: 68 % (z 18 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (84 % od 43 589 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: bojová hra, nezávislá hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Double Fine Productions

Vývojář: Boneloaf

Datum vydání: 12. 12. 2017 Digitální distribuce pro PC: Steam

6. The Forest Štěstí vám nepřálo a váš let letadlem skončil ztroskotáním na neznámém ostrově. Kolem vás je bohatá příroda plná zdrojů a na první pohled se zdá docela klidná. Chvíli po vašem příchodu je ale jasné, že tady nejste sami. Zdejší obyvatelé nemají zrovna přátelské úmysly. Jsou to totiž kanibalističtí mutanti, takže si musíte zařídit obydlí a obranu, abyste se vyhnuli jejich zítřejšímu obědovému menu. Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 437 740 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC

Žánry: akční adventura, hra o přežití

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Průměrná doba hraní: 12 h (hlavní příběh), 30 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Endnight Studios

Vývojář: Endnight Studios

Datum vydání: 6. 11. 2018 Digitální distribuce pro PC: Steam

5. A Way Out Leo a Vincent se snaží utéct z vězení, kde se potkali. Z počátku mezi nimi důvěra moc nefunguje, ale postupem času si vytvoří pevnější vztah a díky spolupráci se dostanou na svobodu. Tam jejich příběh ale ani zdaleka nekončí. Čekají je automobilové honičky, plížení nebo i přímé střety se strážci zákona. A Way Out je hra navržená pro hraní v kooperaci, takže abyste si vůbec mohli zahrát, budete potřebovat spoluhráče. Na rozdělené obrazovce neustále vidíte postup obou postav, takže i když prožíváte příběh z odlišné perspektivy, tak vám nic důležitého neunikne. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 66 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (85 % od 36 096 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánr: adventura

Herní režimy: více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Průměrná doba hraní: 5 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Hazelight

Datum vydání: 23. 3. 2018 Digitální distribuce pro PC: Steam

4. FIFA 23 Od roku 2023 si jde EA se svým fotbálkem FIFA vlastní cestou kvůli požadavkům asociace a vysokým nákladům. Ještě naposledy se ale obě firmy spojily, aby pobíhání po travnatém hřišti posunuly zase o něco dál. I když letos patřila FIFA 23 mezi nejpopulárnější hry na PlayStationu, v digitálním obchodě Sony byste ji ale už hledali marně. Zakoupit se dá pouze v krabicové podobě. EA už se vydalo vlastní cestou s EA Sports FC a ještě před vydáním poslední ročních série FIFA stáhla ze všech digitálních distribucí. Pokud jste si ho ale pořídili dříve, hrát můžete i nadále. Hodnocení recenzentů: 76 % (z 74 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (55 % od 119 674 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: EA Sports

Datum vydání: 27. 9. 2022 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

3. Grand Theft Auto V Los Santos je rozlehlá metropole plná svépomocných guru, hvězdiček a vyhasínajících celebrit. Kdysi mu západní svět záviděl, dnes bojuje o přežití v době ekonomické nejistoty a levné reality show. Uprostřed tohoto zmatku spřádají tři velmi svérázní zločinci vlastní plány na přežití a úspěch. Grand Theft Auto V: sandbox šitý na míru (recenze) Franklin je pouliční podvodník, Michael profesionální bývalý trestanec a Trevor násilnický maniak. Hra je primárně určena pro jednoho hráče, obsahuje ale také režim Grand Theft Auto Online, kde jich může najednou hrát až padesát. Hodnocení recenzentů: 97 % (z 66 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 1 540 741 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, PlayStation 3, PC, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: adventura, závodní hra, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Průměrná doba hraní: 43 h (hlavní příběh), 80 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Rockstar Games

Vývojář: Rockstar North

Datum vydání: 18. 11. 2014 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic

2. Red Dead Redemption 2 Kovbojky jsou mezi hrami žalostně málo využívaným žánrem. Red Dead Redemption je nejen na jeho vrcholu, ale celkově patří mezi nejlepší hry všech dob. S Arthurem v hlavní roli vás provede příběhem gangu, který se po neúspěšné loupeži musí postarat nejen o sebe, ale i o svoji budoucnost. Red Dead Redemption 2: zážitek nové generace (recenze) Není to ale jen o vylupování vlaků a přestřelkách se zákonem. Značnou část hry vám zabere prozkoumávání živého světa, zpracovaného do posledního detailu. Mezi tím vším ale vyčnívá hlavní dějová linka, která má spád a dokáže vás dostat svým napětím. Pokud ale máte raději záležitosti pro více hráčů, tak si na své přijdete v odnoži Red Dead Online. Hodnocení recenzentů: 97 % (z 109 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 459 170 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 4, PC, Xbox One

Žánry: adventura, RPG, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Průměrná doba hraní: 93 h (hlavní příběh), 120 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Rockstar Games

Vývojář: Rockstar Games

Datum vydání: 26. 10. 2018 Digitální distribuce pro PC: Steam, Epic