Playstation 5 bude možná odhalen už začátkem června

Po nedávném odhalení nové generace ovladače se fanoušci upřeně zahleděli do dáli. Design samotné konzole nemůže být daleko a Sony posledních několik měsíců solidně tutlá vše kolem nadcházející generace své konzole. Podle čerstvých úniků bychom se ale mohli oficiálního představení dočkat víceméně místo zrušené výstavy E3. Konkrétně hned 2. června letošního roku.

Informaci vypustil na Twitter uživatel PSErebus. Podle něj uvidíme design nové konzole při prezentaci na PS Blogu hned na začátku června. Hned poté už by se měla spustit postupná lavina všemožných informací a detailů, jako konzole na obálce časopisu Playstation Magazine, předobjednávky konzole a další detaily včetně herního portfolia. Očekávané datum vydání je pak 20. listopadu 2020.

The final design for PlayStation 5 will be officially unveiled by Sony Interactive Entertainment on the PlayStation Blog on June 2, 2020 pic.twitter.com/YmBrVnjZ27 — Iron Man (@IronManPS5) May 5, 2020

PlayStation Official Magazine UK will feature the final design of PlayStation 5 on the front cover of Issue 176, August 2020. The magazine will go on sale digitally in June 2020 and will be available in newsagents and supermarkets in the United Kingdom on June 30, 2020 pic.twitter.com/BV9jEJjbkE — Iron Man (@IronManPS5) May 5, 2020