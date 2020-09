PlayStation 5 bude zpětně kompatibilní jen s PS4, starší konzole chybí

Šéf Sony Interactive Entertainment Jim Ryan v rozhovoru pro japonský magazín Famitsu mluvil o zpětné kompatibilitě PlayStationu 5 se staršími konzolemi. Potvrdil přitom, že se Sony zaměřilo výhradně na podporu her z PS4, a zopakoval, že 99% her z minulé generace poběží i na PS5.

Fanoušci čekající také na podporu starších PlayStationů, ale mohou smutnit. Podle Ryana prý hry z PS1, PS1 a PS3 na next genu fungovat nebudou. Přesné detaily bohužel neznáme. Kdyby se však v Sony více snažili, jistě by podpora byla možná. Vidíme to ostatně na schopnostech dnešních emulátorů pro PC. Firma samotná by přitom mohla nabídnout spolehlivější řešení, protože zná přesnou dokumentaci původního hardwaru a podpora by nemusela vznikat zpětným inženýrstvím.

S emulací už ostatně Sony nějaké zkušenosti má. Před dvěma lety uvedená retro konzole PlayStation Classic běžela na jiné architektuře než PS1, ale díky emulaci rozjela 20+ let staré hry. A na PS4 lze ze služby PlayStation Now (v Česku stále nedostupné) stáhnout a emulovaně hrát pár desítek titulů z PS2. (A je otázkou, jestli v tomto režimu budou fungovat i na PS5). Vzhledem ke grafickému i procesorovému výkonu PS5 by už nemusely být problémy ani hry z PS3.

Pro hráče je to velká škoda. Díky emulátorům by se mohli dostat ke své původní sbírce her, aniž by si museli nechávat staré konzole. A nováčci by se zase mohli vrátit k počátkům svých oblíbených sérií. Sony a studia s ním spřízněná ale jsou spíš cestou remasterů původních her, které lze znovu prodat jako nové. V poslední letech tímto ožily Crash Bandicoot, Spyro, Shadow of the Colossus, Killzone, God of War Collection, několik dílů Final Fantasy atd. A to nezmiňujeme remastery z PS3.

Microsoft jde v tomto ohledu hráčům vstříc mnohem víc. Na Xbox Series S|X slibuje plnou kompatibilitu s Xboxem One. Kromě toho konzole rozeběhne i vybraných 39 titulů z původního Xboxu a 568 her z Xboxu 360. Z toho navíc 69 her z prvních dvou generací jsou na xkových konzolích (One X a Series X) ve vylepšené verzi.

via Games Industry