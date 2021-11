Playstation 5 by se mohl brzy dočkat vyměnitelných krytů, naznačuje patent

Sony právě zveřejnilo patent, který dovolí vyrábět a prodávat kryty pro konzoli Playstation 5, což je vychytávka, kterou si přáli majitelé konzole už od samého začátku prodeje a kvůli které se Sony pustilo i do několika soudních sporů s dalšími firmami. Nyní to vypadá, že nás to konečně čeká oficiálně.

Patent byl původně registrován už v listopadu roku 2020 a až nyní, 16. listopadu 2021, byl uznán úřady. Z patentu bohužel není jasné, zda půjde o kompletně vyměnitelné kryty, nebo půjde jen o různé designy, aplikovatelné přímo během výroby konzole.

Vzhledem k obrovskému zájmu o tematické kryty, na což poukazuje těch málo firem, kterým se podařilo útok právníků přežít, můžeme předpokládat, že o poptávku rozhodně nebude nouze.