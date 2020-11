Playstation 5: futuristická stylovka se spoustou změn | Recenze

Co baví Podpora 4K/120FPS a 8K/60FPS

Bleskové SSD

Lákavé launch hry

Unikátní haptický ovladač

Tempest 3D Audio Co vadí Chybí opravdové next-gen hry

Design nemusí sednout všem

Disk by mohl být větší 9 /10 Hodnocení

Po recenzi obou Xboxů je na čase se podívat na druhého těžkooděnce ve válce konzolí nové generace - Playstation 5. Sony se rozhodlo nenechat nic náhodě a vyrukovalo s velmi nevšedním designem, výkonným hardwarem a především několika zajímavými novinkami, které nám přišly mnohem více "next-gen", než teraflopy pod pokličkou.

Na rozdíl od konkurenčního Xbox Series X přistupuje PS5 ke hráčům trochu jinak, obě konzole mají zkrátka odlišnou tržní strategii a nás zajímalo, co dokáže novinka přinést oproti skvělému Xku.

Jako vesmírná loď

Zatímco Xbox se z hlediska designu rozhodl vydat cestou jednoduchosti a minimalismu, Playstation 5 vyrukoval s neotřelým a hodně specifickým designem, který budete buď milovat, nebo nesnášet. Osobně podobné designy mám velmi rád, je stylový, futuristický a svým způsobem unikátní. Hodně záleží i na tom, zda vám konzole bude sedět k designu celkového obýváku, ale to už je na posouzení každého.



Nová generace Playstation je sladěna do bílé a černé barvy

Konzole je obrovská. To doopravdy pochopíte, až když konzoli vybalíte a postavíte u televize vedle těch dalších. Vlastně jde zatím o největší konzoli, kterou jsem kdy viděl a takový Xbox Series S vypadá vedle ní jako hotový prcek. S váhou kolem 4,5 kg jde také o solidního macka, takže si budete muset rozmyslet, kam ho vůbec vměstnáte. Samozřejmě vypadá nejlépe ve vertikální poloze, díky přidanému podstavci ji ale můžete i položit na bok. Pokud jste si pořídili digitální edici se štíhlejším tělem, půjde to podstatně lépe.

Kombinace matného bílého plastu s černým vnitřkem konzoli velmi sedí, i když osobně mám alergii na lesklé černé plochy, jejichž jediným úkolem je sbírat otisky prstů, škrábance a prach. Škoda, že Sony nesáhlo po matném plastu úplně všude. Naopak celkový design krásně doplňují diody, které svítí modře, bíle nebo žlutě podle stavu konzole. Nachází se pod "límcem" v horní části a velmi stylově dotváří futuristický pocit z konzole, aniž by zbytečně rušily. Palec nahoru.



Diody jsou tentokrát opravdu velmi decentní a spíše doplňují celkový design

V přední části konzole najdete pouze tlačítko pro zapnutí, vysunutí disku, USB-A a USB-C porty, a samozřejmě Blu-ray mechaniku v případě plnohodnotné verze konzole. Vzadu pak najdete zbytek, další dva USB-A porty, HDMI 2.1, ethernetový konektor a síťový port. Žádné zbytečnosti. Napříč celým límcem i vzadu najdete větrací otvory, které díky velikosti konzole vytváří dostatečnou cirkulaci vzduchu. PS5 je tak extrémně tichá a až na lehce teplý vzduch v horní části téměř nehřeje. Počkejme si ale na opravdu nároční hry, které prověří schopnosti na doraz.

To nejlepší do nové generace

Z hlediska hardwaru se PS5 nemá za co stydět. Sony do konzole napěchovalo nejnovější technologie a ačkoliv papírově za Xbox Series X lehce zaostává, důležité bude především to, jak hardware dokáží využít vývojáři her. Jinak tu ale najdete nejnovější procesor AMD Zen 2 s osmi jádry a taktem 3,5 GHz, grafický RDNA 2 čip s výkonem až 10,28 teraflopů, operační paměť 16GB GDDR6 a samozřejmě interní SSD úložiště s kapacitou 825GB. Z toho je k dispozici 668GB, což je samozřejmě opět relativně málo s ohledem velikosti moderních her.



Konzole je opravdu velká a masivní, místo u televize je potřeba si rozplánovat

Konzole zvládá nativní 4K rozlišení při 120 snímcích (v budoucnu se prý dostaneme i na 8K), většina současných her se ale drží na únosné hranici 4K a 60FPS. A co si budeme povídat, i 60FPS je pro konzolové hráče doslova nebeskou manou, především u stříleček a závodních her, takže jsem rád, že se do rychlejšího vlaku konečně přidávají i konzolisté.

Technické specifikace CPU : 8 jádrové 3.5GHz Zen 2

: 8 jádrové 3.5GHz Zen 2 Paměť : 16 GB GDDR6

: 16 GB GDDR6 GPU : 10 TFLOP při 2.23GHz

: 10 TFLOP při 2.23GHz Frekvence : až do 120FPS

: až do 120FPS Rozlišení : Nativní 4K

: Nativní 4K Úložiště : 825GB SSD

: 825GB SSD Mechanika : Blu-ray 4K UHD

: Blu-ray 4K UHD Rozměry : 38,8 x 26 x 8 cm

: 38,8 x 26 x 8 cm Hmotnost : 4,5 kg

: 4,5 kg Cena : 13 490 Kč

: 13 490 Kč 10 790 Kč (digitální)

Pokud by vám nestačilo úložiště konzole, nechybí tu slot pro rozšíření dalším certifikovaným SSD diskem, v tuto chvíli ale tato možnost zatím není dostupná. Na druhou stranu není problém připojit víceméně jakýkoliv externí disk a využívat ho zatím jako úložiště her, které aktivně nehrajete. Vyzkoušeli jsme nejnovější WD Black P50 o velikosti 2 TB, na který jsme uložili některé PS4 hry "do zásoby". Jakmile je budete chtít hrát, stačí je překopírovat do interního úložiště a můžete vesele začít. Celý proces nezabírá více než 10 minut, takže jde zatím o solidní náhradu nedostatku úložného prostoru.

Ten pravý novogenerační zážitek z hraní ale přichází především díky kombinaci všeho výše vypsaného. Nové hry jako Spider-Man: Miles Morales, Astro či Demon's Souls běžely stabilně v kombinaci 4K60FPS. Hry vypadají opravdu nádherně. Měli jsme možnost srovnat hru Miles Morales na PS4 a poté PS5 a rozdíl je markantní. Obrovský skok zaznamenala kvalita textur, částicové efekty jako vánice a jemná práce se světlem. Samozřejmostí je ray tracing, díky kterému se mrakodrapy leskly, slunce prosvítalo skrze budovy a kaluže na ulicích odrážely vše realisticky a věrohodně. Grafický skok možná nepůsobí tak markantně, na to si ještě budeme muset pár let počkat, rozdíl tu ale je opravdu vidět. Navíc si můžete už v menu vybrat, zda preferujete, aby hry běžely v režimu kvality (lepší grafika, ray tracing) nebo rychlosti (absence některých grafických prvků pro rychlejší a plynulejší snímkování).



Design konzole je opravdu stylový, ale nemusí sednout každému

Některé hry, jako třeba Call of Duty: Black Ops - Cold War či DiRT 5, umí běžet při 120FPS, což je na tyto žánry stěžejní. Na to samozřejmě potřebujete správnou televizi, která tuto frekvenci podporuje. My jsme od Sony dostali model Bravia XH90, který je certifikován jako "PS5 Ready". Nabízí 4K rozlišení, 100Hz frekvenci, HDR10 a celou řadu dalších technologií, které zvýrazní výhody konzole. O televizi si však povíme více v samostatné recenzi.

Právě výše jmenované hry, v čele se Spider-Manem a Demon's Souls, ukazují počáteční sílu konzole a jde také víceméně o jediné opravdové launch tituly. Konzole samozřejmě podporuje takřka kompletní zpětnou kompatibilitu s PS4 generací, tudíž si na ni zahrajete všechny své oblíbené hry, většinou ještě graficky vylepšené. V redakci jsme vyzkoušeli Ghost of Tsushima, The Last of Us: Part 2 a Mortal Kombat 11 Ultimate. Všechny hry vypadaly výrazně lépe s ostřejšími texturami a velmi svižným tempem.



Podstavec pomůže konzoli stát i ležet, podle toho co zrovna preferujete

Největší rozdíl, ať už hrajete cokoliv, je ale v rychlosti nahrávání. SSD odvádí svou práci skvěle a nahrávací obrazovky jsou nyní opravdu minimální. Do New Yorku se s Milesem od zapnutí hry podíváte za cca 15 vteřin se vším všudy, The Last of Us: Part 2 se "za studena" nahraje do hry za nějakých 25 vteřin. Právě okamžitost v každém ohledu je to, co láká na nové generaci nejvíce a jsme zvědavi, o kolik více ještě vývojáři dokážou zkrátit časy, až hardware konzole opravdu dostanou do ruky.

Ovladač DualSense mění pravidla hry

Velkou proměnou prošel ovladač. Ten je nyní o něco větší a masivnější, avšak stále se skvěle drží v ruce a matný texturovaný povrch působí hrozně příjemně na dotek. Když se podíváte opravdu zblízka, zjistíte, že je textura tvořena malým znaky platformy, což je fajn detail. Barevné schéma je nyní mnohem jednotnější, konečně také zmizela obří svítící dioda na zadní straně. Světelný efekt se přesunul kolem dotykové plošky a je nyní mnohem nenápadnější, což vítáme. Potěší také tlačítko spojené přímo s integrovaným mikrofonem, který můžete využít v případě, že zrovna nemáte sluchátka a potřebujete sdělit týmu něco důležitého.



Ovladač DualSense se zbavil nepotřebného balastu a přidal nové funkce

Největší novinkou jsou však adaptivní zadní triggery a celkově vylepšená haptická odezva, která pozvedává zážitek na zcela novou úroveň. Nejen, že jsou nyní vibrace mnohem citlivější a rozprostřeny rovnoměrně po ovladači, ale tlačítka nyní mohou simulovat jednotlivý odpor podle toho, co se ve hře děje. Pokud tak střílíte ze zbraně, pocítíte odpor spouště, vystřelená pavučina se pak s celou váhou Milese opře do tlačítka a vy opravdu cítíte váhu a odpor tak, jako by to bylo v reálu. Je hrozně těžké tento pocit popsat slovy, člověk si to musí opravdu zažít, aby to pochopil. Tuto schopnost navíc začínají vývojáři teprve objevovat, takže se můžeme těšit na hry, které opravdu precizně využijí technologii a převedou vjemy ze hry přímo pod vaše prsty.



Adaptivní triggery jsou nejlákavější novinkou ovladače

Velmi mě potěšila výdrž, která rozhodně přesáhla tu od Dualshocku 4. Kvůli novým technologiím jsem měl trochu strach, zda nevyčerpají baterii moc rychle, při několikadenním testování však vydržel ovladač s přehledem cca 12 hodin, což je výborné číslo s přihlédnutím k tomu, co vše je do ovladače nacpané. Nabít se pak dá velmi jednoduše skrze kabel, nebo dodatečně prodávanou kolébku pro dva ovladače.

3D zvuk slibuje zajímavé zážitky

Na rozdíl od Xboxu nepodporuje PS5 formát Dolby Atmos a už dlouhou dobu před vydáním konzole se Sony snažilo propagovat svou vlastní prostorovou technologii 3D Tempest Audio, která má sloužit podobně. V tuto chvíli je podpora omezena na sluchátka, ale v blízké budoucnosti hodlá Sony přejít i na samotné televizní repráčky.



3D Tempest Audio funguje nejen na oficiálních sluchátkách

Z několika her, které jsme měli možnost testovat se dá říci, že Tempest zvládá prostorový zvuk obstojně. Ve Warzone jsme neměli problém rozpoznat směr kroků, vzdálené výbuchy i směr střelby, Miles Morales pak nabídl velmi hutný zvukový vjem z živého New Yorku. 3D zvuk stojí a padá hlavně na tom, jak jej využívají hry samotné, a to už je hlavně na vývojářích. Je tedy potřeba ještě chvíli počkat, než se na trh dostanou hry, které doopravdy využití technologii na maximum, svůj potenciál však rozhodně má. Jen jsme se z ní v tuto chvíli neposadili na zadek.

UI a lehce upravená fasáda

Uživatelské rozhraní Playstationu vždy bylo velmi přímočaré a účelné a po oznámení inovací jsem se trochu bál, že si budu muset nějakou chvíli zvykat. Obavy ale byly zbytečné, protože celé menu spíše prošlo menší evolucí a snaží se pohyb uživateli co nejvíce zjednodušit.



Menu a uživatelské rozhraní celkově se drží jednoduchého minimalismu

Základem je stále hlavní lišta, ve které vidíte všechny své aktivní hry a přístup do knihovny či obchodu. Po horních rozích jsou poschovávané přístupy do mediální části, kde najdete Youtube, Netflix, Spotify a další aplikace, vpravo pak nastavení a základní profil. Při stisku PS tlačítka vám vyleze rychlé menu velmi podobné tomu předchozímu. Máte z něj rychlý přístup ke všem nejdůležitějším funkcím, jako jsou stahované soubory, přátelé, připojené ovladače a jiné. Po menu se tak naučíte pohybovat velmi rychle a svižně a každá položka má ještě svou rychlou vyskakovací nabídku, takže se do všeho dostanete víceméně odkudkoliv.



Veškeré nabídky máte pod palcem díky rychlému přístupu tlačítkem PS

Další inovací jsou tzv. Karty, což jsou v zásadě body pro rychlý přeskok do potřebného místa ve hře. Při znázorněni karet se ukážou jednotlivé výzvy, rozehrané uložené pozice a další detaily konkrétní hry. Pak už stačí jen vybrat konkrétní misi, výzvu nebo multiplayerový zápas a ihned naskočíte do potřebného místa, aniž byste museli zdlouhavě zapínat hru a vyhledávat vše v menu. Osobně jsem karty moc nevyužíval, jsem si ale jistý, že v budoucnu dostanou mnohem větší smysl. V tuto chvíli slouží spíše jako dodatečná informace ke každé hře.

Když už mluvíme o hrách a aplikacích, kromě launch titulů, základních multimediálních aplikací a zpětné kompatibility s 99% všech PS4 her musím vytknout ještě příjemný bonus pro majitele služby PS Plus. Ta totiž nabízí svým předplatitelům kolekci těch nejlepších titulů z odcházející generace konzole v čele s God of War, Detroit: Become Human či Uncharted. K dispozici je přes 20 generačních titulů platformy, a to zcela zdarma nezávisle na tom, zda některý z nich vlastníte.