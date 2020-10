Playstation 5 je velmi tichá konzole, pochvalují si hráči po ozkoušení

Jistě si všichni pamatujeme, jak se naše konzole PS4 při spuštění her jako The Last of Us: Part II nebo God of War proměnila v dopravní letadlo, které se chystalo k odletu z pokoje. Velmi hlučný větrák byl a stále je velkým problémem, který hlásí většina uživatelů. Ale vypadá to, že Sony na tomto problému u své další konzole opravdu zapracovalo. Ostatně, ne nadarmo je samotná konzole větší a prostornější.

Na internetu se objevily ohlasy některých uživatelů, kteří měli možnost si novou konzoli osahat a strávit s ní nějaký čas. A právě extrémní ticho bylo pravděpodobně největším překvapením pro většinu z nich.

"Co pro mě bylo šokující, tak to bylo absolutní ticho větráku," píše se na Dengeki Online. "Určitě bylo dost lidí, které problém hluku z minula zajímal. Bylo to tak tichý!"

Také další japonští pisálci se přidávají. Konzole je extrémně tichý a ačkoliv se lehce zahřívá, téměř se to nedá poznat. Samozřejmě nesmíme zapomínat ani na to, že šlo o preview verze konzolí. První, možná i druhá vlna v oficiálním prodeji může nakonec dopadnout trochu jinak. Nechme se ale překvapit.