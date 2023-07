PlayStation 5 má na kontě přes 40 milionů prodaných konzolí. Oproti Xboxu je značně napřed

V posledních měsících se na vrcholku žebříčků prodejnosti konzolí střídá Nintendo Switch a PlayStation 5. Po počátečních trablech s dostupností konečně není problém nejnovější konzoli od Sony sehnat a je to znát právě i na těchto statistikách. Sony se nyní pochlubilo, že jejich aktuální konzole překonala hranici 40 milionů, což by měl být téměř dvojnásobek Xboxů Series S|X, jak napovídají informace z letošního června.

Jim Ryan, prezident a CEO Sony Interactive Entertainment, v tiskové zprávě poděkoval fanouškům za trpělivost, kdy někteří z nich museli čekat několik měsíců na to, než se jim konzole dostala do rukou. „PS5 vyšel s nejlepším katalogem her v naší historii...,“ říká Ryan. „Od inovativních indie her po AAA blockbustery, máme na PS5 momentálně přes 2 500 dostupných her a nikdy nebyla lepší chvíle, kdy byste měli zažít PS5, než v uplynulých dvou měsících. Máme skvělé nové hry od našich partnerů jako Final Fantasy XVI, Diablo IV a Street Fighter 6.“

Svůj prostor dostala i komunita PlayStationu. Na přiloženém obrázku můžete vidět výběr 40 nejlepších her, které její členové vybrali společným hlasováním. Elden Ring, God of War Ragnarök nebo Resident Evil Village nemůže chybět a prostor dostaly i menší tituly jako Doki Doki Literature Club nebo Cult of the Lamb.

PlayStationu 5 se zkrátka daří a nepředpokládáme, že by prodeje měly zpomalovat. Na podzim ho přeci jen čeká velká událost v podobě vydání Marvel's Spider-Man 2, se kterým vyjde i tematicky laděná konzole a ovladač. Letošní podzimní sezóna bude nabitá tak jako tak, takže nudit se určitě nebudeme.

Zdroj: Sony