Playstation 5 nemá žádné výrazné problémy, stále se chystá na konec roku

Vzhledem k situace ve světě se mnozí začínají obávat, zda nám konzole nové generace nevyklouznou do příštího roku a nedočkají se zdržení stejně, jako mnoho letošních her. Sony se rozhodlo fanoušky uklidnit a ve zprávě o finančních výsledcích za rok 2019 zmínilo mimo jiné i to, že herní divizi se vede navýsost dobře.

"Prodejům Playstation hardwaru se daří skvěle, zisky z Playstation Plus a dalších služeb narostly. Playstation 5 je stále plánován na vánoční sezónu 2020. V tuto chvíli nejsou známé žádné problémy ve vývoji softwaru a hardwaru," stojí ve zprávě.

I když se probíhající epidemie a mnoho zaměstnanců, pracujících z domova podepsalo na menších komplikacích, nic z toho výrazně nezasáhlo vývoj konzole a herního softwaru, což znamená, že se PS5 opravdu dočkáme v předvánočním shonu. Jediné, na co současná situace může mít vliv je prvotní objem konzolí, co se dostane do obchodů. Už dříve bylo oznámeno, že bude ze začátku konzolí o něco méně, než čeho jsme byli svědky u PS4.

Vypadá to tedy, že nic nebrání pohodovému vydání očekávaných hitů jako The Last of Us: Part 2 či Ghost of Tsushima, abychom pak pěkně navázali podzimní náloží.