PlayStation 5 pořád funguje i s nejpomalejším SSD. Ani náročný Spider-Man 2 se s ním netrápí

Richard Leadbetter z Digital Foundry před dvěma lety testoval PlayStation 5 doplněný o úložiště WD SN750SE s kapacitou 250 GB. Konzole toto SSD přijala, protože využívá rozhraní PCIe 4.0. Zároveň však nedosahuje doporučené rychlosti čtení 5500 MB/s, ale jen 3200 MB/s. PS5 tak hlásí možné omezené výkonu, ale hry na něj instalovat dovolil. A při jejich spouštění si uživatelé nemohli všimnout rozdílu oproti internímu SSD či rychlým kartám.

Teď se Leadbetter k testu vrátil a konzoli naložil ještě víc. Použil stejné SSD jako posledně, ale páskou mu zalepil několik pinů, takže zůstala dostupná jen jedna ze čtyř linek PCIe. Sekvenční rychlost podle interního benchmarku konzole klesla jen na 1782 MB/s, tedy třetinu té doporučené.

A aby toho nebylo málo, SSD testoval na Spider-Manovi 2 (naše recenze), který je na úložiště ještě náročnější než dříve Ratchet & Clank: Rift Apart. Ve hře se také cestuje portálem mezi dvěma světy, navíc má superrychlé přelety napříč virtuálním New Yorkem a prakticky okamžité načtení uložené pozice.

To je velký nápor na celý I/O subsystém, ale i toto SSD si s ním poradilo. Podle Leadbettera se horší výkon nijak neprojevil na samotném hraní, sem tam se možná čekalo déle na nějaký snímek, ale nic, co by bylo pozorovatelné pouhým okem. Jen načtení uložené pozice trvalo asi o sekundu či dvě déle než u interního SSD.

WD SN750SE ukáže své limity hlavně při přesunech dat z interního SSD. Sekvenční rychlost zápisu je totiž jen 1 GB/s, úložiště navíc nemá DRAM cache a používá jen jeden NAND čip, takže se zátěž nedá rozložit.

Toto SSD už se dnes ani běžně nedá koupit a všechna ostatní pro PCIe 4.0 budou spíš o něco rychlejší. Test ale ukázal, že pro samotné hraní nemusíte kupovat to nejrychlejší. Naopak za cenu highendového SSD můžete získat o třídu horší model, ale třeba s dvojnásobnou kapacitou. A tu už rozhodně ucítíte.