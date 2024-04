PlayStation 5 Pro hraní při 60 FPS nezaručí vždy. Vývojář může upřednostnit rozlišení, nebo ray tracing

Koncem letošního roku bychom se měli dočkat uvedení silnější varianty konzole PlayStation 5. O tom, co za výkon nabídne, jsme psali minulý měsíc. Nyní web The Verge přichází s informacemi ohledně toho, co bude znamenat, když u hry uvidíte nálepku "Enhanced". Nás by samozřejmě jako první napadlo, že taková hra bez problému poběží v rozlišení 4K při 60 FPS. To ale nebude platit v každém případě. Je tady několik cest, jak si tuto nálepku může hra vysloužit.

Sony každopádně chce, aby do svých her tvůrci přidávali mód exkluzivní pro Pro variantu konzole s využitím PlayStation Spectral Super Resolution, jejich interní upscalingové technologie. Aby hra byla "Enhanced", bude se v tomto módu muset lišit oproti jejímu fungování na klasické PS5 vyšším rozlišením, vyšším počtem snímků za vteřinu nebo přidáním ray tracingu. Stačí, aby platila jedna ze zmíněných věcí.

Vývojář si tak může vybrat, jestli u své hry, která na základní PS5 běží ve 1440p při 30 FPS, zvýší rozlišení nebo počet FPS. Na ono označení pro vylepšené hry dosáhne v obou případech. Toto rozhodování samozřejmě nebude v každém případě jednoduché. U některých her se zkrátka nevyplatí vynakládat další zdroje na obšírnější úpravy.

Pro získání titulu "Enhanced" každopádně nebude stačit, pokud hra na Pro poběží stabilněji či u titulů s dynamickým rozlišením udrží stabilně tu nejvyšší možnou hranici. Tyto hry ale budou moci alespoň využít funkci ultra-boost, která má pomoci právě starším hrám s tím, aby běžely o něco plynuleji. Má se díky tomu zlepšit technologie VRR a právě u her využívající variabilní rozlišení půjde znát nejvíc. Sony ale má vývojáře zároveň varovat, že ultra-boost bude mít ve finále dopad jen na minimum titulů.