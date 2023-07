PlayStation 5 Pro je pořád v plánu. Troufne si i na rozlišení 8K, tvrdí insider

Spolehlivý videoherní insider Tom Henderson přinesl další dílky do skládačky jménem PlayStation 5 Pro. Sony prý i tentokrát chystá mezigenerační upgrade a pod kódovým označením Trinity piluje výkonnější konzoli. (Jméno odkazuje k Matrixu, PS4 Pro měl označení Neo.)

Trinity je ve vývoji od začátku loňského roku a podle Hendersona už existují funkční prototypy. V listopadu by prý první studia měla získat devkity, aby mohla nachystat vylepšené verze nových, případně stávající her. Do obchodů by konzole měla podle dřívějších zpráv zamířit někdy v druhé polovině příštího roku.

Stále neznáme bližší parametry. Henderson mluví o tom, že konzole ponese rychlejší 18GHz paměti (současná verze používá 14GHz GDDR6). Zmiňuje také 30 grafických jednotek WGP, čili 60 CU. Standardní PS5 má 36 CU. Neznáme však takty ani architekturu. O procesoru pak nevíme vůbec nic.

Xbox Series S Xbox Series X PlayStation 5 PlayStation 5 Pro CPU 8× 3,6 GHz Zen 2 (3,4 GHz se SMT) 8× 3,8 GHz Zen 2 (3,6 GHz se SMT) 8× až 3,5 GHz Zen 2 (SMT) ? GPU 4 TFLOPs, 20 CU, 1,565 GHz, custom RDNA 2 12,15 TFLOPs, 52 CU, 1,825 GHz, custom RDNA 2 10,28 TFLOPs, 36 CU, až 2,23 GHz, custom RDNA 2 ?, 60 CU výrobní proces TSMC 7nm (N7P) TSMC 7nm (N7P) TSMC 7nm (N7P) ? paměť 10 GB GDDR6 14 GHz (128bit + 32bit) 16 GB GDDR6 14 GHz (320bit + 192bit) 16 GB GDDR6 14 GHz (256bit) GDDR6 18 GHz propustnost 8 GB @ 224 GB/s, 2 GB @ 56 GB/s 10 GB @ 560 GB/s, 6 GB @ 336 GB/s 448 GB/s ? úložiště 512 GB Custom NVMe SSD 1 TB Custom NVMe SSD 825 GB Custom NVMe SSD ? rychlost I/O 2,4 GB/s (raw), 4,8 GB/s (compressed) 2,4 GB/s (raw), 4,8 GB/s (compressed) 5,5 GB/s (raw), 8–9 GB/s (compressed) ? slot pro rozšíření 1TB Expansion Card 1TB Expansion Card M.2 (PCIe 4.0 x4) ? externí úložiště USB 3.2 USB 3.2 USB 3.2 ? optická mechanika – Ultra HD Blu-ray Ultra HD Blu-ray ? rozhraní HDMI 2.1, 3× USB-A 3.2, RJ-45 HDMI 2.1, 3× USB-A 3.2, RJ-45 HDMI 2.1, 1× USB-C 3.2, 2× USB-A 3.2, USB-A 2.0, RJ-45 ? cílový výkon 1440p @ 60 fps

až 120 fps) 2160p @ 60 fps (až 120 fps) 2160p @ 60 fps (až 120 fps) 2160p120

PS5 Pro má zvýšit výkon ve 4K, zrychlit ray tracing a přinést podporu 8K. Logo 8K už mimochodem najdeme i na krabici PS5, ale Sony dosud v tomto rozlišení nepodporuje ani video.

Stávající konzole využívá procesorovou architekturu Zen 2 a grafickou RDNA 2. AMD už ale disponuje Zenem 4 a RDNA 3. Navíc má přístup k pokročilejším výrobním procesům. Do PS5 Pro ale pochopitelně nevyužije to nejlepší, ale to nejefektivnější s ohledem na cenu a spotřebu.

Pokud Sony příští rok opravdu vytasí výkonnější konzoli, možná na trhu nebude mít rivala jako u předchozí generace. Šéf Xboxu Phil Spencer totiž v nedávném rozhovoru pro Bloomberg řekl, že Series X zatím upgrade nepotřebuje.