PlayStation 5 Pro má jít do prodeje koncem roku. Oproti původnímu modelu ztrojnásobí výkon

O vylepšené verzi aktuální generace PlayStationu se mluví už dlouho. Nyní z neoficiálních zdrojů přicházejí další informace týkající se toho, co by údajně připravovaná Pro verze měla přinést. Každý z nich se shoduje hlavně na tom, že by ji Sony mělo uvést do prodeje koncem letošního roku.

Nejzásadnějším rozdílem bude samozřejmě navýšení výkonu. Pro verze má zvládat renderování o 45% rychleji než klasická PS5. Zrychlené bude i procesování ray tracingu, a to v některých případech až čtyřnásobně. Zajistit to má hlavně výkonnější grafika, ale procesor na druhou stranu bude i v nové verzi konzole stejný jako v té základní s tím rozdílem, že bude taktovaný na vyšší frekvenci.

Celkově tak má PS5 Pro disponovat výkonem 33,5 Teraflops, tedy trojnásobek oproti původnímu modelu. Sony si ale chystá ještě několik dalších vychytávek. PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling) je jejich interní řešení upscalingu a vyhlazování hran. Zapojí se i strojové učení připravené přímo na míru PlayStationu. Beze změny nezůstane ani systémová paměť, jejíž rychlost má být 567 GB/s, což je 28% nárůst.

Díky tomu všemu má Pro umožnit hraní v rozlišení 8k. Místo posouvání rozlišení do vyšších sfér bychom ale raději viděli nastolení standardu 4k při 60 FPS. Jen málokterá současná hra něco takového zvládne. 8k obrazovku také v dnešní době nemá každý, a tak lze odhadovat, že i když tuto možnost silnější konzole nabídne, nebude s ní pracovat každá hra.

Pokud se tyto informace potvrdí, nejpozději na podzim můžeme počítat s oficiálním oznámením. Pravděpodobnější nám ale přijde, že se Sony se svojí novinkou může vytasit během letních festivalů. First-party studia mají mít devkity k dispozici už od podzimu loňského roku a ke studiím třetích stran se začaly dostávat začátkem toho letošního. Hned s uvedením Pro verze bychom tak měli vidět, čeho je nový hardware schopný.

