Dostupnost aktuální konzole od Sony se v posledních měsících razantně zlepšila. Pokud zrovna nevíte, co hrát, s výběrem pomůže náš žebříček toho nejhranějšího za uplynulý rok.

25. Gotham Knights Po 7 letech od Arkham Knighta jsme se opět vydali do Gothamu. Tentokrát ale zdejší ulice nebrázdíme jakožto Batman. Místo toho kontrolu nad městem musí uhlídat čtveřice hrdinů, kteří dříve byli společníky netopýřího muže. Batgirl, Nightwing, Red Hood a Robin se musí po Batmanově smrti dopátrat toho, kdo na pozadí tahá za nitky. Můžeme si zahrát za všechny členy party, přičemž každý z nich má odlišný styl boje i způsob přesunu po městě. Souboje působí stejně jako v arkhamské sérii jen s tím rozdílem, že místo Batmana máme v rukou hrdinu v jiném obleku. Do akce se také můžete pustit v kooperaci. Hodnocení recenzentů: 68 % (z 78 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (72 % od 7 796 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation

Platformy: PlayStation 5, PC, Xbox Series X

Žánry: akční adventura, otevřený svět

Herní režimy: jeden hráč, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment, Warner Bros. Games

Vývojář: WB Games Montreal, Warner Bros. Games Montreal

Datum vydání pro PS5: 21. 10. 2022 Digitální distribuce na PC: Steam, Epic

24. The Quarry Pokud vám nejde o propracované herní mechaniky a postačí vám interaktivní příběh s trochou hororu, je The Quarry vhodným kandidátem. Autoři Until Dawn a antologie The Dark Pictures tentokrát vydali další jednohubku, která stojí sama o sobě, takže nemusíte znát žádné z předchozích her. Vydáme se na letní tábor, kde se poslední noc od slavení zvrhne úplně jiným směrem. Poté, co všechny děti zamířily zpět do svých domovů, zůstávají na táboře už jen instruktoři a vychovatelé. Je tedy načase oslavit dobře odvedenou práci a pořádně se pobavit. Plány party mladých lidí se ale v průběhu noci změní o snahu přežít do druhého dne. Ve zdejších lesích na ně totiž číhá něco nebezpečnějšího než divoká zvěř. Hodnocení recenzentů: 74 % (z 29 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (78 % od 4 415 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation

Platformy: PlayStation 5, PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční adventura, hra o přežití

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Supermassive Games

Datum vydání pro PS5: 10. 6. 2022 Digitální distribuce na PC: Steam

23. WWE 2K22 S tímto ročníkem série WWE prošla menší obrodou díky novému enginu, se kterým přišlo mnoho změn nejen po vzhledové stránce. I veteráni si před vstupem do ringu budou muset osahat ovládání, protože je předělané, aby působilo více realisticky a zároveň nebylo tak složité pro nováčky. V novém módu MyGM se stanete generálním manažerem WWE a pokusíte se dát dohromady tu nejlepší soupisku, která fanouškům předvede parádní show. Vedle pořadatele se samozřejmě můžete postavit i přímo do ringu jakožto hvězda na vzestupu v módu MyRISE. Hodnocení recenzentů: 77 % (z 60 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (73 % od 5 945 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation

Platformy: PlayStation 5, PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: sportovní hra, Individual, bojová hra, Wrestling

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Take-Two Interactive, Visual Concepts

Datum vydání pro PS5: 8. 3. 2022 Digitální distribuce na PC: Steam

22. Call of Duty: Modern Warfare II Klasické hraní ve více hráčích si zachovává rychlost z předchozích dílů, novinka ale vylepšuje několik zaběhlých mechanik. Vojáci na bojišti dostali řadu nových animací a konečně si můžeme zaplavat. Gunsmith editor je pak úplně předělaný. Každou zbraň si můžete upravit dle libosti. Součástky si ale nejdřív musíte odemknout skrz plnění výzev. V tomto ročníku nechybí ani pokračování kampaně pro jednoho hráče, které opět projdete za pár hodin a jde hlavně o filmový zážitek. Na scénu se vrací ikoničtí členové jednotky Task Force 141. Společně s nimi se vydáme na několik míst po celém světě, abychom zabránili další katastrofě nevídaných rozměrů. Hodnocení recenzentů: 76 % (z 46 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (61 % od 149 440 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation

Platformy: PlayStation 5, PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: arkáda, akční hra, střílečka, střílečka FPS, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Activision

Vývojář: Infinity Ward

Datum vydání pro PS5: 28. 10. 2022 Digitální distribuce na PC: Steam

21. Call of Duty: Vanguard Po studené válce se série Call of Duty opět vrací ještě o něco více do minulosti. Z dob druhé světové války jsme tady měli už celou řadu dílů, ale toto historické období je tak bohaté, že stále jeho velká část nebyla ve hrách zpracovaná. V kampani Vanguardu se podíváme rovnou na čtyři válečné fronty. Kromě té východní a západní kroky našich vojáků povedou také do severní Afriky a Pacifiku. Na každé z nich budeme sledovat příběh jiné postavy. Z ukázky, která nám ukázala Stalingrad, musíme uznat, že na pohled nevypadá Vanguard vůbec špatně. Kampaň nicméně bude jako obvykle striktně lineární záležitost plná výbušné akce. Hodnocení recenzentů: 73 % (z 68 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 36 % (z 1 429 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation

Platformy: PlayStation 5, PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Vydavatel: Activision

Vývojář: Sledgehammer Games

Datum vydání pro PS5: 4. 11. 2021

20. Tom Clancy's Rainbow Six Siege Rainbow Six Siege je výborná taktická akce s parádní atmosférou, destrukcí prostředí a důrazem na věrohodnost a týmovou souhru. Budete hledat výbušniny, zachraňovat rukojmí, odstraňovat nepohodlné cíle, čistit oblast a provádět další akce, které jsou denním chlebem speciálních jednotek. První minuta v každém zápase je věnována přípravě. Útočníci pomocí dronů hledají cíle, sledují pozice nepřátel a dostávají obecný přehled o situaci. Obránci naopak staví zátarasy, ostnaté dráty, barikádují okna a dveře a připravují se na útok. Komunikace je tu životně důležitou složkou. Rozhodně nechávejte otevřený kanál a nezapomínejte na mikrofon, abyste hráčům minimálně dokázali radit. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 925 051 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation

Platformy: PlayStation 5, PC, PlayStation 4, Stadia, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční hra, střílečka, střílečka FPS, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Montreal

Datum vydání pro PS5: 1. 12. 2020 Digitální distribuce na PC: Steam, Epic

19. Stray V tajemném kyberpunkovém městě prosvíceném neony jste ztraceni bez rodiny. Musíte přežít jako toulavá kočka a překonat nástrahy zdejších temných uliček. Na lidi narazíte jen zřídkakdy. Obyvateli města jsou totiž hlavně droidi a další stvoření, která mají ke člověku docela daleko. V jednom z nich ale najdete spojence. Společnost vám bude dělat malý létající droid B12, který vám podá pomocnou ruku během nebezpečných situací. I když hrajete za obyčejnou kočku, tak ne každý je nadšený z toho, že se touláte jeho obydlím nebo částmi města, kde nemá nikdo co dělat. Abyste se takových situací vyvarovali, musíte na to jít pěkně potichu. Hodnocení recenzentů: 83 % (z 99 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 94 244 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation

Platformy: PlayStation 5, PC, PlayStation 4

Žánry: akční adventura, adventura, 3D hra, hra z pohledu třetí osoby

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 9 h (hlavní příběh)

Vydavatel: Annapurna Interactive

Vývojář: Bluetwelve, BlueTwelve Studio

Datum vydání pro PS5: 19. 7. 2022 Digitální distribuce na PC: Steam

18. NBA 2K23 V tomto ročníku basketbalového NBA se opět můžete těšit na oficiálně licencované týmy s těmi nejlepšími hráči světa. Mezi ně se můžete zařadit i vy sami v módu MyCareer. Vedle toho nechybí ani starý známý MyTeam, ve kterém bok po boku mohou hrát legendy basketbalu spolu s úspěšnými nováčky. Tentokrát se kromě ostatních herních módů vrací také Jordanova výzva, ve které sledujeme vzestup jednoho z nejlepších basketbalistů všech dob. Budeme se snažit dosáhnout úspěchů a napodobit ikonické okamžiky z jeho kariéry za doprovodu vyprávění lidí, kteří mu pomáhali na jeho cestě. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 59 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (58 % od 9 340 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation

Platformy: PlayStation 5, iPhone/iPad, PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: sportovní hra, týmová hra, basketbal, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Visual Concepts

Datum vydání pro PS5: 9. 9. 2022 Digitální distribuce na PC: Steam

17. Horizon Forbidden West Aloy se sice dozvěděla více o vlastním původu, ale stále se jí nedaří vyřešit záhadu spojenou s neustálým šířením nákazy mezi mechanickými bestiemi. Stopy vedou na neprozkoumaný západ, kde narazí na nové spojence, ale i řadu nepřátel. Tentokrát jsou její možnosti při odhalování tajemství ještě širší. Do výbavy jí přibyl třeba kluzák a s průzkumem může zamířit i pod vodu. Forbidden West nás provede dalšími částmi postapokalyptické Ameriky. Poznáte třeba San Francisco nebo Yosemitské údolí. Otevřený svět plný života, ať už mechanického nebo běžného, je důvodem, proč u spousty hráčů zabodoval. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 126 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 80 % (z 9 375 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation

Platformy: PlayStation 5, PlayStation 4

Žánry: RPG, akční RPG, akční adventura, otevřený svět

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 53 h (hlavní příběh), 96 h (kompletní obsah)

Vydavatel: PlayStation Studios

Vývojář: Guerrilla

Datum vydání pro PS5: 18. 2. 2022

16. FIFA 23 Od roku 2023 si jde společnost EA se svým fotbálkem FIFA vlastní cestou kvůli požadavkům asociace a vysokým nákladům. Ještě naposledy se ale obě firmy spojily, aby pobíhání po travnatém hřišti posunuly zase o něco dál. Na velkých konzolích to není žádná novinka, ale s tímto ročníkem konečně dorazila technologie HyperMotion2 i do PC verze. Ta zdvojnásobuje nasnímaný počet pohybů fotbalistů, kteří se díky tomu během hry pohybují realističtěji. Vylepšení se dočkal také systém driblinku, mechanika zrychlení a další součástí hratelnosti. Hodnocení recenzentů: 76 % (z 70 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (48 % od 36 497 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation

Platformy: PlayStation 5, PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: sportovní hra, týmová hra, fotbalová hra, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: EA Sports, EA Canada

Datum vydání pro PS5: 27. 9. 2022 Digitální distribuce na PC: Steam, Epic

15. Marvel's Spider-Man: Miles Morales Nedlouho po prvním výborném Spider-Manovi od Insomniac Games jsme se dočkali menšího pokračování, které ale svými kvalitami rozhodně neurazí. Hlavní roli v něm hraje Miles Morales, novopečený pavoučí muž, který se se svými schopnostmi za pomoci Petera Parkera snaží naučit pracovat. Miles se zaplete do sporu energetické korporace a skupiny padouchů. Roli hlavního záporáka si i tentokrát střihla méně známá tvář. Je jím Tinkerer, proti kterému má ale Miles několik triků v rukávu. I když ho stejně jako Petera kousnul pavouk, tak má odlišné schopnosti. Patří mezi ně manipulace s elektřinou a neviditelnost. To všechno samozřejmě uvidíte přímo v akci. Hodnocení recenzentů: 85 % (z 89 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 5 286 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation

Platformy: PlayStation 5, PC, PlayStation 4

Žánry: akční adventura, otevřený svět

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Průměrná doba hraní: 8 h (hlavní příběh), 21 h (kompletní obsah)

Vydavatel: PlayStation Studios

Vývojář: Insomniac Games

Datum vydání pro PS5: 12. 11. 2020 Digitální distribuce na PC: Steam, Epic

14. F1 22 Oproti loňskému ročníku nejsou novinky v této hře na motivy Formule 1 až tak velké. Studio Codemasters ale stále nachází způsoby, jakými své výtvory posouvá výše na pomyslné laťce kvality závodních her. Tentokrát si třeba změnou prošel systém závodního dne, kdy jsou lépe integrované zastávky v boxech nebo jízda se Safety Car. F1 samozřejmě hraje hlavní roli, ale součástí tohoto ročníku je opět i Formula 2. V obou soutěžích si můžete odehrát kompletní sezónu s oficiálně licencovanými stájemi a novými modely formulí. Stejně tak budete poznávat i závodní okruhy, mezi kterými nechybí ani nový Miami International Autodrome. Hodnocení recenzentů: 79 % (z 38 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (69 % od 13 899 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation

Platformy: PlayStation 5, PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční hra, závodní hra, simulace, automobilová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Codemasters

Datum vydání pro PS5: 28. 6. 2022 Digitální distribuce na PC: Steam, Epic

13. Far Cry 6 Ve Far Cry 6 se postavíme na stranu revolucionářů a budeme se snažit vyrvat tropický ráj na ostrově Yara z rukou zdejšího krutovládce. V obřím herním světě vás čeká spousta obsahu, který je mnohdy repetitivní, ale pokud vám hry v ubisoftím stylu sedí, Far Cry 6 vás zabaví na hodně dlouhou dobu. V tomto díle je kladen větší důraz na různorodou výbavu. Zbraně a výstroj vaší postavy si můžete různě upravovat a podle toho pak vypadají i následné boje. Ani tentokrát nechybí možnost hraní v kooperaci a i bez multiplayeru si k sobě můžete vzít zvířecího parťáka. Tentokrát po vašem boku bude bojový kohout nebo třeba krokodýl. Hodnocení recenzentů: 73 % (z 58 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 48 % (z 1 112 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation

Platformy: PlayStation 5, PC, PlayStation 4, Stadia, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční adventura, otevřený svět

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Toronto

Datum vydání pro PS5: 7. 10. 2021 Digitální distribuce na PC: Epic

12. Lego Star Wars: The Skywalker Saga Hvězdné války jsme si v kostičkované verzi mohli zahrát už několikrát. Skywalker Saga ale zahrnuje všech devět filmů v jednom balení. Je na vás, do které trilogie se pustíte jako první. Je ale zaručené, že na každém kroku vás bude doprovázet typický humor, se kterým hry Lego pracují už dlouhá léta. Na rozdíl od původních Lego Star Wars her tentokrát postavy i mluví. S předchozími díly se u her Lego stalo standardem, že můžete hrát za obrovské množství postav. Skywalker Saga jich nabízí více než tři sta. Každá z nich sice není unikátní a některé se mohou podobat svojí sadou pohybů, ale alespoň si každý může vybrat svého oblíbence. To platí pro fanoušky hrdinů a záporáků. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 62 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 27 510 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation

Platformy: PlayStation 5, PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánr: akční adventura

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games

Datum vydání pro PS5: 5. 4. 2022 Digitální distribuce na PC: Steam, Epic

11. Assassin's Creed Valhalla Vikinská tažení zaznamenala za poslední roky vysoký nárůst popularity a série Assassin's Creed se na tom nebála svést. V roli vikinga Aivora se po krátkém válčení v Norsku vydáváte na tažení do Anglie, v jehož nejmocnějším království Wessex momentálně vládne Alfréd Veliký. Ačkoli zde máte stealth pasáže, kterými se série Assassin's Creed proslavila, hra si zakládá hlavně na akčních bojích. Hlavní příběh funguje jako pozadí, hlavní silou hry je průzkum Anglie, plenění, budování vaší osady a plnění mnoha vedlejších úkolů a aktivit včetně vynikajících kostek. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 8 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 78 % (z 1 961 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation

Platformy: PlayStation 5, PC, PlayStation 4, Stadia, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční adventura, otevřený svět

Herní režim: jeden hráč

Průměrná doba hraní: 104 h (hlavní příběh), 257 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Montreal

Datum vydání pro PS5: 12. 11. 2020 Digitální distribuce na PC: Epic

10. F1 2021 Stejně jako se v ostatních sportovních hrách začaly v posledních letech objevovat příběhové módy, F1 není výjimkou. V tomto ročníku se kromě tradičních závodů na oficiálních okruzích můžete pustit do kariéry Breaking Point, kde si prožijete příběh začínajícího pilota, který se v této oblasti snaží prorazit. Kromě toho nechybí ani mód My team, ve kterém se stáváte vedoucím celé stáje. V časovém úseku deseti let musíte svůj tým dostat až na samotný vrchol. Pokud vás ani jeden z těchto módů neláká, tak F1 2021 nabízí i klasiky jako jednotlivé závody nebo multiplayer na rozdělené obrazovce. Hodnocení recenzentů: 84 % (z 31 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 25 856 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation

Platformy: PlayStation 5, PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: závodní hra, simulace, automobilová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Codemasters

Datum vydání pro PS5: 13. 7. 2021 Digitální distribuce na PC: Steam

9. Gran Turismo 7 Téměř deset let čekali fanoušci na pokračování závodní série Gran Turismo. Se sedmým dílem, který je na rozdíl od předchozího Gran Turismo Sport vybudovaný od základu, přináší na PlayStation závody v té nejvyšší kvalitě. To se týká hlavně grafiky, kdy je každý z více než 400 modelů aut vymodelovaný do posledního detailu. A aby toho nebylo málo, sami si jejich vzhled pak můžete upravit. Hlavní je ale závodění. Gran Turismo je příjemnou kombinací mezi arkádou a simulátorem. Zážitek z jízdy může být ostřejší, pokud povypínáte všechny asistenty. Pokud se na druhou stranu budete trápit, můžete zaskočit do zdejší autoškoly a naučit se vše od základu. Nechybí ani spousta výzev, za které se vám rozroste vozový park o další pěkný kousek. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 119 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 21 % (z 10 835 hodnocení) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation

Platformy: PlayStation 5, PlayStation 4

Žánry: závodní hra, simulace, automobilová hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, dělená obrazovka

Vydavatel: PlayStation Studios

Vývojář: Polyphony Digital

Datum vydání pro PS5: 4. 3. 2022

8. NBA 2K22 Užijte si kompetitivní hraní, online funkce a rozmanité herní módy zahrnující MyCareer, ve kterém si můžete zahrát za svůj tým snů. NBA 2K22 si zakládá na realistickém zpracování v ohledu grafiky i hratelnosti. Kromě života hráče si můžete vyzkoušet i management celého týmu v módu MyGM nebo MyLeague. Vadou na kráse NBA 2K22 nicméně jako v předchozích ročnících stále zůstávají agresivní mikrotransakce, bez kterých se k dobrým hráčům dostáváte až příliš pomalu. Hodnocení recenzentů: 76 % (z 42 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (58 % od 28 616 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation

Platformy: PlayStation 5, PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: sportovní hra, týmová hra, basketbal, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Visual Concepts

Datum vydání pro PS5: 10. 9. 2021 Digitální distribuce na PC: Steam

7. Elden Ring Řád Mezizemí byl narušen. Královna Marika není k nalezení a vy se do zdejších zemí vracíte jako Tarnished, zástupce rasy, která byla před dlouhou dobou vypovězena. Zničení Elden Ringu vám dává šanci k návratu a uzmutí titulu Elden Lorda. V cestě vám ale stojí nároční nepřátelé a obrovský otevřený svět, který skrývá hromadu tajemství. Elden Ring kombinuje to nejlepší z předchozí tvorby studia FromSoftware a přidává k tomu nádherně zpracovaný svět, nové mechaniky a souboje, které vás pěkně potrápí. Hra dává hráči možnost přizpůsobit si postavu dle libosti, takže se můžete stát neohroženým válečníkem nebo třeba mocným mágem. Hodnocení recenzentů: 96 % (z 84 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 449 579 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation

Platformy: PlayStation 5, PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: RPG, akční RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Bandai Namco Games

Vývojář: From Software

Datum vydání pro PS5: 25. 2. 2022 Digitální distribuce na PC: Steam

6. It Takes Two Rodinné spory jsou vždy nepříjemnou záležitostí. Dcera Codyho a May si ze všeho nejvíc přeje, aby se její rodiče usmířili a dali se zase dohromady. Její přání má ale mnohem větší následky, než by kdokoliv čekal. Manželé jsou přeměněni na dřevěné loutky a dostanou se do pohádkového světa, ze kterého se nemohou dostat, dokud nenajdou společnou řeč a spolu s tím musí překonat i všechny překážky, které jim stojí v cestě. Jeden bez druhého to ale nezvládnou. Jelikož máme dvě hlavní postavy, neobejdeme se ani bez dvou hráčů. It Takes Two je designované jako hra pro kooperaci, takže bez spoluhráče si ani nezahrajete. Abyste si společně zahráli, nepotřebujete dvě kopie hry. It Takes Two podporuje funkci Friend's Pass, takže stačí hru pořídit jednou a spoluhráč se k vám bez problému připojí. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 49 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 95 104 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation

Platformy: PlayStation 5, PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční adventura, lineární hra

Herní režimy: více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 13 h (hlavní příběh), 15 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Hazelight

Datum vydání pro PS5: 26. 3. 2021 Digitální distribuce na PC: Steam, Epic

5. FIFA 22 Prostě fotbal. Hratelnost FIFA se v této verzi posunula nejvýrazněji za několik let a konečně dodává zážitek, který si fotbaloví fanoušci zaslouží. Pohyb hráčů je mnohem uvěřitelnější a je daleko složitější udržet neustálou kontrolu nad míčem. Každá chybička vás může stát ztracený balón. Obrovskou vzpruhou prošli především obránci, jejichž pohyb po hřišti působí mnohem organizovaněji a více jim pomáhá i zbytek týmu. Takže defenziva bývá poměrně kompaktní a útočníci to letos mají o poznání těžší. Pokud hrajete kariérní režim, můžete konečně ovlivňovat simulované zápasy v celém jejich průběhu. Při své cestě sezónou si zahrajete významné zápasy, na které máte chuť, a zbytek necháte na hře. Máte ale vliv na jejich průběh a udržují pocit, že jste trenérem týmu a ne jenom přihlížejícím fandou na tribuně. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 61 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (80 % od 92 871 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation

Platformy: PlayStation 5, PC, PlayStation 4, Stadia, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: sportovní hra, týmová hra, fotbalová hra, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: EA Canada

Datum vydání pro PS5: 27. 9. 2021 Digitální distribuce na PC: Steam

4. Cyberpunk 2077 Night City je dějištěm všeho, co se v Cyberpunku stane. Jak to celé bude probíhat, je ale vesměs na vás. Už od začátku hry, kdy si vybíráte původ svého protagonisty či protagonistky, se příběh může rozvíjet v několika směrech. Rozhodovat se budete skrz celou hru. Důležité je vybudovat si reputaci a spojenectví s frakcemi, které ovládají důležité části města. Nemůžete ale být kamarádi s každým, a tak dojde i na řadu sporů. Do vašeho přežívání v Night City se zaplete i Johnny Silverhand, kterého si v Cyberpunku střihnul herec Keanu Reeves. Kromě hlavní příběhové linky se ale můžete věnovat i pořádné porci vedlejšího obsahu, díky kterému vás Night City může připravit o pěkných pár desítek hodin. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 7 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (79 % od 501 967 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation

Platformy: PlayStation 5, PC, PlayStation 4, Stadia, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: RPG, akční RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Průměrná doba hraní: 56 h (hlavní příběh), 104 h (kompletní obsah)

Vydavatel: CD Projekt Red Studio

Vývojář: CD Projekt Red Studio

Datum vydání pro PS5: 15. 2. 2022 Digitální distribuce na PC: Steam, Epic, GOG

3. Among Us S partou přátel nebo náhodných hráčů se stáváte členy posádky vesmírné lodi. Každý z vás má své úkoly, které musí splnit. Zároveň někteří členové jsou ale podvodníci, jejichž cílem je vyvraždit všechny ostatní členy posádky. Během meetingů musíte vydedukovat podle chování ostatních, komu můžete věřit a koho byste naopak měli vyhodit do vesmírné prázdnoty. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 569 093 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation

Platformy: PlayStation 5, iPhone/iPad, PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: akční adventura, hra o přežití

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Maximum Games, Innersloth

Vývojář: Innersloth

Datum vydání pro PS5: 14. 12. 2021 Digitální distribuce na PC: Steam, Epic, Google Play

2. Star Wars Jedi: Fallen Order Za dobu herní historie vznikla spousta her zasazená do univerza Star Wars. Z posledních let je tou nejlepší bezesporu právě Fallen Order. V hlavní roli je Jedi Cal Kestis, kterému se podařilo přežít Order 66. Nehodlá se před nepřítelem stále skrývat a dává si za cíl znovu vybudovat řád Jediů. Cal ale ještě nemá dokončený výcvik, takže se během boje s klonovými vojáky učí další schopnosti síly a umění boje se světelnými meči. Během své cesty se podívá na několik různých planet, mezi kterými nechybí Kashyyyk, Zeffo nebo Bogano. Příběh se odehrává po událostech třetí filmové epizody. Fallen Order se počítá jako oficiální lore univerza, takže pro každého správného fanouška Star Wars je povinností. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 90 306 hráčů) Oficiální web hry

Hra v obchodě Playstation

Platformy: PlayStation 5, PC, PlayStation 4, Stadia, Xbox One, Xbox Series X

Žánr: akční adventura

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Průměrná doba hraní: 18 h (hlavní příběh), 31 h (kompletní obsah)

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Respawn Entertainment

Datum vydání pro PS5: 11. 6. 2021 Digitální distribuce na PC: Steam, Epic