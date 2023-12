PlayStation 5 a nejoblíbenější hry v roce 2023. Bodovalo GTA V, Call of Duty, Hogwarts Legacy i různé sporty

30. The Last of Us Part I

I když původní verze The Last of Us ani náhodou nepatří mezi zastaralé hry, tak na PlayStation 5 vznikl remake, který hru vylepšuje hlavně graficky. Svojí kvalitou se rovná pokračování z roku 2020. Pár novinek se najde i v rámci hratelnosti, ale zbytek hry je stejný, jak ho známe. Pro nováčky, kteří dřívější verze nehráli, je to ale nejlepší způsob, jak se dostat k jedné z nejlepších her předminulé generace konzolí.

Po světě se začíná šířit nákaza způsobená houbou cordyseps. V Last of Us si projdeme několik částí Ameriky pár let po jejím začátku. Města jsou zdevastovaná, lidé žijí v omezených oblastech nebo v malých uprchlických skupinách. Hlavní hrdina Joel ale najde společně s dívkou Ellie naději na nalezení léku proti nákaze, a tak začíná jejich výprava za hledáním skupiny Fireflies. Cestou se musí vypořádat s řadou nástrah. Nakažení toho vydrží více, než by se na první pohled mohlo zdát, takže je lepší mít připravenou taktiku, než se do konfliktu vrhnout po hlavě. Navíc musíte dávat pozor i na ostatní přeživší. Nikdy nemůžete vědět, komu se dá věřit.

Hodnocení recenzentů: 88 % (z 123 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (66 % od 25 618 hráčů)

Oficiální web hry

Hra v obchodě PlayStation (2119 Kč)

Platformy: PlayStation 5, PC

Žánry: adventura, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Naughty Dog

Datum vydání: 2. 9. 2022

Digitální distribuce pro PC: Steam