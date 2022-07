PlayStation 5 s novým updatem podporuje rozlišení 1440p a rozdělení her do složek

Na nejnovější konzoli od Sony dorazil v betaverzi update s funkcemi, které hráči vyhlížejí už od jejího vydání.

Už na předchozí generaci konzolí nebylo nic neobvyklého, že nové funkce do systému přibyly až po čase v rámci jednoho z updatů. Stejně je na tom i PlayStation 5, pro který dnes vyšla v betaverzi aktualizace systému přidávající hned několik vyhlížených funkcí v čele s nativní podporou rozlišení 1440p. U nás se k ní bohužel zatím nedostanete. Ke všem uživatelům by se pak měla dostat do konce roku.

Při hraní na obrazovce s podporou rozlišení 1440p budou hry v rozlišení 4K vypadat o něco lépe díky supersamplingu. Aby PlayStation 5 tyto funkce podporoval, musíte mít odpovídající HDMI kabel, což si budete moci otestovat přímo v nastavení. Testovat nově můžete i rozdíl mezi 3D audiem a běžným nastavením zvuku.



Nově si můžete hry rozdělovat do složek

Další důležitou funkcí je dělení her do složek. Vyhledávání v herní knihovně není vyřešené zrovna nejlépe, a tak se hodí si ve své sbírce udělat pořádek. Celkově si můžete vytvořit 15 složek po 100 hrách bez ohledu na to, jestli je vlastníte na disku nebo digitálně.

Novinky se týkají také rozhraní konzole. Jednoduše se vrátíte k probíhajícím aktivitám. Přímo z party chatu můžete zažádat ostatní hráče o sdílení obrazovky a do hry se připojíte rovnou skrz notifikaci bez otevírání dalších nabídek. V rámci komunikace s ostatními hráči přibyde ještě možnost posílání samolepek a hlasových zpráv v chatu.



Do hry se připojíte rovnou skrz notifikaci

Sony v oznámení upozorňuje, že některé věci se v ostrém vydání této aktualizace mohou lišit. Jsou to sice vítané novinky, ale tyhle věci měly být v systému PS5 zahrnuty už od vydání konzole. Na druhou stranu lepší pozdější dodání, než abychom se jich nedočkali nikdy.

Zdroj: PS.Blog