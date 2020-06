Playstation 5 se dočká i několika speciálních tématických edicí

Podoba Playstationu 5, kterou jsme měli možnost spatřit v průběhu minulého týdne není jedinou, co bude dostupná, až konzole dorazí na trh. Tvrdí to viceprezident Playstation UX Design, Matt MacLaurin, který touto informací na LinkedInu okamžitě přilákal tisíce nedočkavců, kteří z něj chtějí dostat další detaily. MacLaurin informoval, že bude několik speciálních edicí dostupných hráčům, kteří hledají něco zvláštnějšího než běžnou PS5.

"Můžete počítat s ještě krásnějšími speciálními edicemi. Úpravy a speciální edice budou za hranicemi čehokoliv, co doposud známe. Někdo si dělal na Redditu legraci z dřevěného pojetí, ale vypadalo skvěle. Totéž se stalo i s neoficiální Miles Morales edicí, ale i ta je neuvěřitelně úctyhodná a mohla by nám dát inspiraci pro to, jak by taková edice skutečně mohla vypadat," tvrdí MacLaurin. "Jsem si jistý, že bude speciální edice pro každého. Doufám v Horizon Forbidden West edici," pokračoval.

Byli byste ochotní si třeba i připlatit za speciální edici PS5, nebo byste některou pořídili pouze pokud by stála stejně jako ta běžná?