Playstation 5: vše, co víme o nové herní konzoli od Sony

Co jsme měli vidět na GDC? Veletrh GDC byl tento rok ze zjevných důvodů zrušen, ale Sony i tak přineslo svoje bližší představení některých prvků jejich nadcházející konzole. Čekali jsme, že PlayStation 5 konečně uvidíme v celé své kráse, ale nakonec Mark Cerny mluvil pouze o technických věcech, kterým málokterý hráč bude rozumět. Pojďme se podívat, co by se z toho dalo vypíchnout. Po rekapitulaci předchozích generací přišla řeč na SSD, které se dokola omílá nejen u PlayStationu, ale i nového Xboxu. Jejich custom SSD by mělo být schopné za čtvrt vteřiny přečíst 2GB dat. Tvůrci tím chtějí docílit toho, aby zmizely načítací časy, hry se instalovaly rychleji a čekání na implementaci patche nebylo tak zdlouhavé. Také ale chtějí dát větší svobodu vývojářům her. Už nebude potřeba tvořit dlouhé koridory nebo nějaký čas trávit jízdou ve výtahu, aby se další část hry stihla načíst. K tomu přispěje i 16GB GDDR6 paměti RAM. O zpětné kompatibilitě toho bohužel moc nepadlo. PS5 prý bude nativně podporovat hry z minulé generace, ale nebude pravidlem, že na něm poběží každý titul. Pokud se ukáže, že hry ze starších generací kompatibilní nebudou, tak to bude docela zklamání, každopádně z konzole PS4 by mělo být ihned po launchi PS5 hratelných cca 200 her.

Audio engine Tempest 3D Po řadě dalších technických věcí přišla řeč na audio, které podle všeho chtějí tvůrci posunout na novou úroveň. Umožní jim to jejich Tempest 3D AudioTech engine. Cerny uznal, že PS4 oproti předchozí generaci udělalo ohledně audia krok zpět. U PS5 ale chtějí dát možnost každému hráči, aby si užil 3D audio, bez ohledu na to, přes jaké zařízení ho uslyší. Tempest engine se inspiruje právě u třetího PlayStationu a je schopný podporovat stovky zvukových zdrojů, jako třeba dopady kapek při deštivých scénách. Také díky němu by měl hráč být schopný přesně určit, odkud daný zvuk přišel. Do toho se zapojuje i tvar hráčova ucha a hlavy, aby byl co nejvíce vtažen do virtuálního světa. Sony to realizuje skenováním ucha skrz obrázek nebo test ve speciální místnosti. Výsledek pak znázorňuje, jak by měl zvuk vypadat, aby zněl pro daného člověka co nejlépe. Cerny to označuje jako HRTF (Head-related Transfer Function). Samozřejmě, není možné, že by to Sony dělalo pro každého hráče zvlášť. Při vydání by tak mělo být k dispozici pět rozdílných HRTF profilů, které by měly pokrýt valnou část populace.

Rozšíření kapacity PlayStation 5 bude přistupovat k rozšiřování úložiště konzole podobně, jako minulá generace. Konzole bude mít NVMe slot, abyste si mohli připojit externí disk. Je tady ale zásadní rozdíl. Ne každý disk bude podporovaný. Důležitá je v první řadě velikost disku. Externí SSD nemají žádnou normu, jak velké mají být, takže se může stát, že se zkrátka do vymezeného prostoru na PS5 nevejde. Také jsme se dozvěděli, že disk bude disponovat úložným prostorem o velikosti 825GB. Sony navíc musí schválit podporu každého disku z důvodu rychlosti. PS5 využívá custom SSD, které je rychlejší, než jakékoliv SSD pro PC. Pomalý externí disk by tak logicky nestačil pro hry na PS5, které budou spoléhat na jeho rychlost. Ohledně externích disků je tady ještě jedna důležitá věc. Interní SSD má přístup k šesti úrovním priority, zatímco externí pouze ke dvěma. Dobrou zprávou pak je, že na hraní her z PS4 vám bude stačit obyčejný harddisk.

Známe jméno! Po půl roce se opět objevují nové oficiální informace na webu Wired, který znovu vyzpovídal jak architekta Marka Cernyho, ale také CEO Jima Ryana. Hned zprvu to odpálili oficiálním názvem konzole. Málokoho asi překvapí, že další konzole Sony se bude jmenovat PlayStation 5. Sice jsme to tušili, ale už to konečně víme oficiálně! Spolu s tím přišla i připomínka, že s uvedením na trh míří na konec příštího roku. Ještě před tím, než se Cerny pustil do bližšího popisu specifikací konzole, přišla řeč na podporu ray-tracingu, o které mluvil minule. Řekl, že dostal spoustu ohlasů s tím, že fanoušci měli obavy kvůli tomu, že to bude jen obyčejné softwarové řešení. Opak je ale pravdou. "Máme hardwarovou ray-tracing akceleraci přímo na GPU, což je myslím to, co ode mě lidé chtěli slyšet," řekl Cerny.

Ray-tracing pěkně hardwarově. Dále byla řeč o SSD, kterým se pyšní jak nový PlayStation, tak nová konzole od Microsoftu. Cerny řekl, že to nebude jen o rychlosti, ale také o efektivitě, díky které budou mít vývojáři lehčí práci. "Když se opět podíváte například na hru Marvel's Spider-Man, některé části dat se duplikují až 400x na HDD v PS4." S SSD tak odpadá nutnost těchto operací a ušetří se i místo. Jak to vývojáři využijí už je ale čistě na nich. Když už jsme u velikostí, tak je jistě také dobré zmínit, že fyzické kopie PS5 her se budou prodávat na 100GB discích. Spolu s novými možnostmi správy dat chce také Sony změnit přístup k instalacím a následnému odstraňovaní her. "Než abychom ke hrám přistupovali jako k blokům dat, zvolíme o něco jemnější přístup," dodal Cerny. To by prý mohlo znamenat, že byste si mohli instalovat singleplayer a multiplayer zvlášť. Možností je samozřejmě více, ale opět je hlavně na vývojářích, jak je využijí. Změn samozřejmě dozná i uživatelské rozhraní. Prý se snaží o to, abyste hru nemuseli vůbec spustit a hned věděli, co v ní můžete dělat. "I když hru budeme schopni spustit rychle, nechceme aby hráč musel spustit hru, vypnout, spustit, vypnout... Multiplayerové servery budou poskytovat náhled toho, co ve hře aktuálně můžete dělat. Singleplayerové hry pak poskytnou informace o misích, které aktuálně můžete hrát a jaké odměny byste za ně dostali - a všechno tohle bude vidět rovnou v uživatelském rozhraní," podotkl opět Cerny.

Ovladač s haptikou a USB-C Ovladač sice ještě jméno nemá (Dualshock 5?), ale i o něm byla konečně řeč. Na pohled je prý docela podobný tomu od PS4, ale je tady několik zásadních rozdílů. Jedním z nich jsou adaptivní triggery, na kterých bude možné nastavovat různé úrovně odporu. Ze střelby z různých zbraní tak můžete mít úplně jiný pocit. Cerny se také pochlubil podporou haptické odezvy, která bude na mnohem vyšší úrovni než vibrační motorky v dosavadních ovladačích. Vylepšení pak doznal i repráček, který nebude chybět ani na novém ovladači a jen tak vedle bylo zmíněno, že ovladač bude mít konektivitu USB-C. Manažer Toši Aoki řekl, že tým starající se o vývoj ovladačů na haptice pracoval od vydání Dualshocku 4. Měli možnost ji přidat už k PS4 Pro, ale prý nechtěli dělit komunitu.

Vylepšená haptická odezva, zadní triggery a repráček. Také bylo na zkoušku několik demoverzí. Jedna z nich pochází od studia, které dělalo Astro Bota pro PSVR. Prý je to hlavně pro prezentaci nových vlastností ovladače a je hodně znát rozdíl mezi haptikou a předchozími motorky. Stejně tak je to znatelné i při Gran Turismo Sport. Při jízdě se nemusíte vůbec koukat na trať, ale díky odezvě ovladače jasně víte, po jakém povrchu jedete. Samozřejmě, že to může být zkreslené prvním dojmem, ale rozhodně to nezní špatně.

Co na to vývojáři? Marco Thrush z Bluepoint Games, které dělalo remake Shadow of the Colossus, řekl, že chystají něco opravdu velkého. "SSD mě zaujalo nejvíc. Už nemusíte záměrně zrdžovat hráče, aby se vše načetlo. Za dob starých konzolí se hry načítaly instantně a my se k tomu zase snažíme vrátit." Ke slovu se také dostala Laura Miele z EA. "Mohla bych toho říct hodně o experimentech s ambientní okluzí nebo stíny s ray-tracingem." Následující generace konzolí bude podle ní hlavně o rychlosti. "Vstupujeme do generace okamžitosti. U mobilních her očekáváme, že se stáhnou během chvíle a hned do nich budeme moci naskočit. Nyní toho budeme schopni i u velkých her." Spousta věcí ještě zbývá neodhalena, jako třeba jak velké je SSD, jak bude vůbec UI vypadat? Na to ale Cerny jen řekl, že více podrobností se dozvíme později.

Duben 2019: Chystá se Playstation 5, ale zatím mu tak neříkejte Herní konzole Sony Playstation 4 je tu s námi už 6 let a pomalu se chýlí ke konci svého životního cyklu. Ten přinesl nejen spoustu atraktivních her, ale také hraní ve virtuální realitě prostřednictvím dokoupitelného příslušenství v podobě brýlí PS VR. Ačkoliv se Playstation 4 jevil jako revoluční krok mezi herními konzolemi, další generace bude mnohem, mnohem důležitější. Nejlepší hry pro Playstation 4: zahrajte si skvělé exkluzivity a další pecky Sony si je důležitosti následné verze Playstationu vědomé, a proto teprve letos začíná opatrně upouštět oficiální informace. Nejvíce jsme se o připravované novince dozvěděli především z rozhovoru s vedoucím architektem konzole, Markem Cernym. Playstation 5 se tak pomalu odhaluje a vypadá to, že přinese opravdu důležité inovace a změny. Žádné pozlátko marketingu, ale praktické a věcné novinky, které pomohou vývojářům vyvíjet novou generaci videoher. Nový PlayStation na pulty obchodů nedorazí v letošním roce. Tato informace nezazněla přímo od Sony, ale napovídá tomu více indicií. Mimo jiné fakt, že je ve vývoji spousta her pro současnou generaci. Studia už ale vývojářské kity příští konzole mají a pracují s nimi poměrně dlouhou dobu, na tvorbu nových projektů by tedy studia měla mít stále dost času. A her by mělo být dost, Sony se totiž v poslední době snaží prostředky pro vývoj her na novou generaci konzole poskytovat většímu množství vývojářů. Připravovaný Playstation přirozeně označujeme jako Playstation 5, ale nejedná se o oficiální název, který by například již používali sami zástupci Sony. Je možné, že se konzole bude při uvedení na trh nakonec jmenovat úplně jinak, ale název Playstation 5 je nejpravděpodobnější a pro zjednodušení proto budeme takto konzoli nadále označovat.

SSD přinese zásadní zrychlení načítání Sám Cerny tomu říká „game changer“ a jde o zásadní novinku, která pracuje potichu a pod kapotou, ale na televizi je to zatraceně vidět. Mluvíme o interním SSD disku, díky kterému budete na černou obrazovku s otáčejícím se kolečkem koukat podstatně méně. SSD v nové konzoli nahradí stávající řešení v podobě plotnového disku, což bude mít za následek výrazné zrychlení načítání dat. Každým rokem se hry zvětšují - Red Dead Redemption 2 si uzmulo 99 GB. Ale není to jen o velikosti souborů. U načítacích obrazovek můžete strávit dlouhé minuty. Stačí jen využít rychlocestování, přejít mezi herními lokacemi a už musíte zase čekat. V roce 2015, kdy Cerny poprvé s vývojáři začal probírat novou generaci, slýchával často: “Vím, že je to nemožné, ale nemůžeme tam mít SSD?” SSD disky jsou v noteboocích a počítačích už dlouhá léta. I PS4 a Xbox One nabízejí externí SSD. V nové konzoli bude SSD úložiště navržené a optimalizované přímo k tomuto účelu. Cerny uvedl jako příklad Spider-Mana z minulého roku na PS4 Pro. Na televizi předvedl, jak Spidey stojí na malém náměstí, spustil fast-travel a přesun na jiné místo Manhattanu trval asi 15 vteřin. Následně to samé Cerny udělal na devkitu nové konzole. To, co na PS4 Pro zabralo 15 vteřin, nově trvalo jen 0,8 sekundy. Rychlejší než SSD v běžných počítačích To je jen jedna z předností SSD. Odvíjí se od toho také rychlost renderování světů a spolu s tím i to, jak rychle se po něm postava může pohybovat. Cerny pokračoval v ukázce se Spider-Manem, tentokrát v pohybu po městě. “Můžete se snažit, jak chcete, ale nikdy nebude rychlejší než tohle, protože tohle je jednoduše rychlost, jakou jsme schopní dostat data z harddisku.” Také prý předvedl, jak je všechno pěkně ostré i v dálce, načítání veškerých detailů, které často tvoří výsledný zážitek, bude okamžité. Co přesně s tím vším dokáží vývojáři vymyslet, prý zatím neví. I přes to, že některá studia mají devkity už dlouho, stále zatím objevují, co všechno si mohou dovolit. SSD ale podle slov Cernyho otevírá zcela novou vývojovou větev pro PlayStation jako takový. “Jsme zvyklí na loga před začátkem hry a další obrazovky. Častokrát jsou grafické prvky i v multiplayerových lobby zjednodušovány, protože hráče zkrátka nechcete nechat čekat,” dodal Cerny. To vše bude minulostí. Bližší informace ohledně disku prý zatím sdílet nebudou. Je ale potvrzeno, že je připojený přímo na sběrnici PCIe 4.0. Díky tomu bude mít větší propustnost než běžný SSD disk pro PC. “Čistá rychlost čtení je velmi důležitá, ale stejně tak i detaily I/O (input-output) mechanismů. Máme tady PS4 Pro a k tomu SSD, které stojí stejně jako samotná konzole. Přitom to přispěje jen ke třetinovému zrychlení.

Nový čip, grafika nové generace a nálož paměti Mezi generacemi konzolí se většina lidí kouká na rozdíly ohledně hardwaru, respektive výkonu. Jak procesor (CPU), tak grafická jednotka (GPU) na tom budou o hodně lépe než současná generace. Architektura nové konzole bude podporovat novější technologie a dovolí vývojářům používat lepší vizuální efekty. Systémová paměť pak o něco naroste a zrychlí se její průtok, v tuto chvíli šuškanda mluví o 20 GB GDDR6 paměti pro grafiku a 4 GB DDR4 paměti pro samotný operační systém. Ohledně CPU se Sony opět obrátilo na AMD. V novém PlayStationu tak najdete procesor založený na třetí generaci AMD Ryzen s osmi jádry, vyrobení novým 7nm technologickým procesem s architekturou Zen 2. Takt by měl dosahovat 3,2 GHz. Grafický čip pak bude na míru uzpůsobenou variací z rodiny grafických karet AMD Radeon Navi a nabídne teoretický výkon v rozmezí 12,6 až 14,2 teraflops. Vývojáři budou moci i na konzolích využívat poslední dobou velmi omílanou technologii ray-tracing, která zajišťuje věrohodné zpracování pohybu světla v prostředí, vykreslování odrazů a průhlednosti v reálném čase. To bude v konzolovém světě možné vůbec poprvé. Podle Cerneho se to ale dá využít nejen ohledně grafiky: „Jestli chcete otestovat, jak hráč slyší určité zdroje zvuku nebo jestli nepřítel může slyšet vaše kroky, i v těchto případech může být ray-tracing užitečný,“ řekl. “Je to zkrátka o paprscích pronikajících prostředím.” V tuto chvíli hardwarová specifikace konzole na základě informací od Marka Cerneho a interních úniků zní přibližně takto: Hardwarové specifikace Procesor : 8 jader s taktem 3.2GHz, 7nm architektura Zen2

: 8 jader s taktem 3.2GHz, 7nm architektura Zen2 Grafika : custom čip od AMD s výkonem 12.6 až 14.2 teraflopů, podpora ray-tracingu

: custom čip od AMD s výkonem 12.6 až 14.2 teraflopů, podpora ray-tracingu Paměť : 24 GB, z toho 20 GB GDDR6 (880GB/s) a 4 GB DDR4 pro operační systém

: 24 GB, z toho 20 GB GDDR6 (880GB/s) a 4 GB DDR4 pro operační systém HDD : SSD disk o velikosti 2 TB

: SSD disk o velikosti 2 TB Rozlišení : 4K 60FPS s možností dosáhnout až na 8K

: 4K 60FPS s možností dosáhnout až na 8K Zvuk: 3D Audio integrované do AMD čipu