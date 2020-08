Konzole Playstation 5 už poodhalila spoustu detailů a informací, to podstatné ale zatím stále nevíme. Mluvíme samozřejmě o ceně a konkrétním datu, kdy bude konzole dostupná. Sony ale postupuje pomalu a nyní láká zbrusu novou reklamou, která ukazuje mimo jiné i nové motto konzole - Play has no limits.

V krátké ukázce se podíváme na tři pilíře, které tvoří novinky konzole - adaptivní spínače, haptická odezva a zvuková technologie Tempest 3D Audio.