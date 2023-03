PlayStation 5 v novém systémovém updatu vítá integraci Discordu, VRR při rozlišení 1440p a další funkce

Update s označením 7.00 si v některých částech světa mohli hráči vyzkoušet v rámci testování už dříve. Ode dneška jsou ale nové funkce dostupné pro hráče z celého světa. Tím hlavním je integrace služby Discord, která se v posledních letech stala v komunitě velmi populární pro komunikaci. Znamená to, že se jednoduše můžete připojovat do konverzací s uživateli na ostatních platformách. Stačí postupovat podle jednoduchého návodu, skrz který si propojíte účty Discordu a PlayStationu. Pokud jste je už v minulosti měli propojené, budete to muset udělat ještě jednou.

Další novinkou je jednodušší požádání o sdílení obrazovky. Ikonu najdete hned na profilu vašich přítel. Stejně to bude i s možností pro připojení do hry. K pozvánkám se váže další novinka. Nastavení toho, kdo se k vám může nebo nemůže připojit, je detailnější. Stejně tak můžete nastavit, jestli někdo další může zvát hráče do vaší party. Pár nových možností najdete i ve vaší herní knihovně. Při rozdělování do složek si můžete jednoduše vyfiltrovat verze pro PS4 nebo PS5. Přibyl také filtr pro hry podporující virtuální realitu, který se s vydáním PS VR2 šikne.

Změnu uvidíte i na profilech her. Vedle trofejí je nyní dlaždice zobrazující vaše přátele, kteří hru také hrají nebo vlastní. Menší novinku najdete také v galerii. Už dříve jste svoje obrázky a videa z her mohli automaticky posílat do PlayStation App. Nyní máte možnost si ručně vybírat, jaký obsah se nasdílí, což dříve nebylo možné.

Pokud hrajete v rozlišení 1440p, tak s tímto updatem můžete využít VRR, což je technologie, díky které by měla hra vypadat plynuleji. Má to ale několik podmínek. Vaše televize musí VRR podporovat a konzoli je pak potřeba mít připojenou kabelem HDMI 2.1. Po technické stránce ještě jedna menší novinka - pro aktualizaci ovladače DualSense už ho nemusíte připojovat kabelem. Zvládá to i bezdrátově.



K použití VRR v rozlišení 1440p potřebujete správný kabel i televizi

Poslední kategorie novinek se týká zjednodušení a vylepšení přístupnosti. Přechod z PS4 na PS5 bude ještě jednodušší. Pokud jsou k dispozici uložené pozice pro hru z předchozí generace, upozorní vás na to notifikace. To platí pro verze her z obou generací. Pokud si potřebujete přenést data z jedné PS5 do druhé, i to je nyní jednodušší. Stačí obě konzole propojit skrz Wi-Fi nebo LAN kabelem.

V ohledu přístupnosti se dočkalo vylepšení čtení obrazovky. Popis toho, co je na obrazovce, by měl být detailnější. Řekne vám například to, kterými směry se v nabídkách můžete pohybovat a kterou možnost máte zrovna označenou. Bohužel mezi podporovanými jazyky ale stále nenajdeme češtinu.

Hráči v Británii a Spojených státech mohou testovat ovládání hlasovými příkazy. Skrz ně si jednoduše uloží klipy z hraní či zapnou a vypnout nahrávání delšího videa. Zatím ale těžko říct, jestli se tato funkce dostane i do zbytku světa.

