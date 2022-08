PlayStation 5 zdraží. Dostupnost se stabilizuje, Sony reaguje na inflaci zvýšením ceny

Štěstí v neštěstí?

Ještě minulý měsíc během poslední schůzky s investory Sony tvrdilo, že na dotaz ohledně zvýšení ceny jejich nejnovější konzole nemá co říct. Dnes ale na jejich blogu vyšel příspěvek, ve kterém uvádějí novou doporučenou cenu. Pro evropský trh to nově bude 549,99€ (zhruba 13 500 Kč) za verzi s mechanikou a 449,99€ (zhruba 11 100 Kč) bez mechaniky. Oproti původní doporučené ceně obě verze podraží o 50€. Pokud to ovlivní i Česko, tak budou stát ještě o něco víc, protože za tyto ceny se PS5 prodávala v tuzemských obchodech už při uvedení na trh.

Evropa každopádně není jediným trhem, který čeká zdražení PlayStationu. Spadá mezi ně i Čína, Austrálie nebo Kanada. Sony v prohlášení uvádí, že je zvýšení ceny je nezbytné kvůli globální ekonomické situaci. Hodlá nadále pracovat hlavně na tom, aby PS5 byla v obou verzích více dostupná. Na zmiňované schůzce s investory bylo slíbeno, že na vánoční sezónu má být připravena pořádná várka konzolí.