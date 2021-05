PlayStation 5 zůstává jen bílý, Sony ale má nové barvy ovladačů DualSense

Půl roku po zahájení prodeje nové konzole Sony poprvé odhaluje nové barevné varianty. Avšak zatím nikoliv vyměnitelných bočních plátů PlayStationu 5, ale zatím pouze ovladačů DualSense. Před malou chvílí japonský výrobce odhalil modely s označením Midnight Black a Cosmic Red.

Podle Sony by oba měly zamířit do obchodů příští měsíc. Cenu výrobce neuvádí, ale očekáváme doporučených 1900 Kč jako u standardní bílé verze. Nic nenasvědčuje ani tomu, že by výrobce měnil něco jiného než plastovou schránku. Narážíme tím na zdokumentované problémy s driftingem, neboli zaznamenaným pohybem i v případě, že se páček vůbec nedotýkáte.