PlayStation 6 nejdřív za 5 let. Sony nadcházející generaci poprvé zmínilo v dokumentech k akvizici Activisionu

Dokumenty, které Sony předložilo britskému úřadu k bližšímu prošetření akvizice Activisionu Microsoftem, obsahovali kromě různých nařčení a prohlášení i zajímavost ohledně další konzolové generace. Nový PlayStationu uvidíme nejdřív v roce 2027, tedy za 5 let.

Tento rok padl i v souvislosti s tím, že podle Sony by právě s vydáním nové generace přišlo o sérii Call of Duty a ostatní hry od Activisionu. Stále ale není ani zdaleka jasné, jak to s exkluzivitou Call of Duty vlastně bude. Prohlášení bylo už několik a z každého z nich vyplývá jiný závěr. To poslední mluví o tom, že měl Microsoft nabídnou Sony smlouvu, podle které by na PlayStationu mělo Call of Duty vycházet dalších 10 let.

V dokumentech je přímo uvedené, kdy Sony očekává vydání nového PlayStationu, ale tento údaj je ve verzi pro veřejnost začerněný. To by naznačovalo, že to nebude 2027, protože tento rok nijak zakrytý není. Logicky se tak nabízí až 2028.

Ať je to, jak chce, Sony očividně počítá s tím, že PlayStation 5 bude mít podobný životní cyklus jako minulá generace. PlayStation 4 vyšel roku 2013 a od aktuální konzole Sony ho dělí 7 let. To by odpovídalo i době, která by nás měla dělit od vydání nástupce.

Zdroj: Eurogamer.net