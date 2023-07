PlayStation a Xbox podepsaly dohodu o Call of Duty. Akvizice Activisionu drhne už jen u britského úřadu

V uplynulých týdnech probíhal soudní spor mezi Microsoftem a FTC (Federal Trade Commission), který skončil ve prospěch Xboxu. Nyní přichází další milník související s největší herní akvizicí všech dob. Už před několika měsíci jsme vás informovali o tom, že Microsoft a Nintendo podepsali dohodu o tom, že dalších 10 let bude Call of Duty vycházet i na platformy Nintenda. Podobnou dohodu nyní podepsal i PlayStation, který ji při prvotní nabídce odmítl.

We are pleased to announce that Microsoft and @PlayStation have signed a binding agreement to keep Call of Duty on PlayStation following the acquisition of Activision Blizzard. We look forward to a future where players globally have more choice to play their favorite games. — Phil Spencer (@XboxP3) July 16, 2023

Poslední překážkou v akvizici Activisionu Microsoftem je britský regulační úřad CMA (Competition and Markets Authority). Podle spekulací ale obchod bude v nejbližších dnech proveden i přesto, že v Británii nebude schválený. Microsoftu totiž hrozí pokuta, pokud obchod neuzavře do 18. července. Další zdroje zase mluví o tom, že je Microsoft ochotný udělat ústupky ohledně cloudového hraní, se kterým měli v Británii problém. Jak to nakonec dopadne, uvidíme snad ještě tento týden.

Zpátky k dohodě mezi Microsoftem a PlayStationem. Podle ní by měly přírůstky do série Call of Duty na konzoli od Sony vycházet ještě dalších 10 let, což pro web The Verge potvrdila Kari Perez, vedoucí globální komunikace pro Xbox. Je tady ale jeden podstatný detail, ve kterém se tato dohoda liší od té původní z prosince minulého roku. Tahle se týká výhradně značky Call of Duty, zatímco dříve byly v podmínkách zahrnuty všechny současné značky Activisionu.

Je tedy docela možná, že od studií Activisionu už v budoucnu nic jiného než Call of Duty na PlayStationu neuvidíme. Do toho spadá třeba Spyro the Dragon, skejťácké hry Tonyho Hawka nebo Crash Bandicoot. Je docela úsměvné, že postava, která byla maskotem prvního PlayStationu přejde na zelenou stranu síly. Důležitou roli bude pro Xbox nadále hrát i Game Pass, do kterého určitě zamíří starší hry od Activisionu. Diablo IV v něm ale jen tak neuvidíme, jak bylo minulý týden potvrdil Mike Ybarra z Blizzardu.

Zdroj: The Verge