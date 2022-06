PlayStation bude chybět na letošním Gamescomu. Neukáže se ani Nintendo a další velké společnosti

Německý Gamescom letošní ročník na rozdíl od E3 nevynechá. Několik velkých společností už ale stihlo potvrdit, že se neplánují zúčastnit.

Stejně jako v minulých letech začne i letošní Gamescom prezentací Opening Night Live, kterou nás 23. srpna provede Geoff Keighley. Už nyní je ale jisté, že se na ní neukáže nic od společnosti Sony. Německému webu Games Wirtschaft zástupce Sony potvrdil, že PlayStation nebude součástí Gamescomu.

Přidává se tak k dalším společnostem, které svoji účast odřekli už dříve. Mezi ně patří Nintendo, Activision Blizzard, Take-Two Interactive nebo Wargaming. I když je stále celá řada studií a vydavatelství, která na Gamescomu chybět nebudou, tak bychom od výše jmenovaných rozhodně rádi viděli nějaké novinky. Absence Take-Two mimo jiné znamená to, že plnohodnotné odhalení GTA 6 neuvidíme ani tentokrát.

Neznamená to ale, že se v průběhu léta nedočkáme žádných novinek od Sony nebo Nintenda. Po internetu koluje spousta spekulací ohledně prezentací State of Play a Nintendo Direct, které by měly proběhnout ještě do konce června. Z oficiálních zdrojů od těchto společností ale zatím nemáme potvrzenu žádnou z nich.

Zdroj: wccftech