PlayStation čekají změny ve vedení. Jim Ryan odchází ze Sony po 30 letech

V průběhu let jsme si ke většině společností a studií přiřadili obličeje, které k nim neodmyslitelně patří. U PlayStationu to byl mimo jiné i Jim Ryan, který byl součástí Sony několik dekád a v posledních letech stál v čele herní divize. To se ale změní od března 2024, kdy na své pozici prezidenta a CEO Sony Interactive Entertainment končí.

Ryan ve svém oficiálním vyjádření uvádí, že rozhodnutí to pro něj nebylo jednoduché, ale poslední dobou bylo pro něj stále těžší vybalancovat práci a osobní život. Jeho domovem je totiž Británie, zatímco pracovní místo má ve Spojených státech, což správnému vyvážení moc nepomáhá.

Od 1. dubna bude novým CEO jmenován Hiroki Totoki do doby, než se najde vhodný nástupce Jima Ryana. Sony v tiskové zprávě uvádí, že Ryanovo rozhodnutí plně podporuje. Od svých kolegů sklízí slova chvály třeba za to, jak zvládal uvedení PlayStationu 5 v době covidové pandemie. Nesmíme zapomínat ani na pokračování s virtuální realitou, nákup několika studií či rozšíření her PlayStationu na PC, což také proběhlo pod jeho vedením.

Jak a jestli vůbec tato změna ovlivní budoucí plány PlayStationu, zatím těžko odhadovat. Ještě dlouho bude trvat, než se vůbec najde stálý náhradník na tuto pozici.

