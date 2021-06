Playstation Japan možná nechtěně vyzradilo akvizici Bluepoint Games

Ještě jsme ani nestihli vstřebat, že nyní pod dvorní studia Playstation patří tvůrci skvělé akce Returnal, studio Housemarque, a už tu máme na krku další akvizici. Sony Japan totiž včera vypustilo ven tweet, ve kterém vítá v rodině studio Housemarque. Místo něj ale na obrázku můžete vidět logo studia Bluepoint Games.

Sony po úspěšném Returnalu kupuje finské studio Housemarque

Tweet byl samozřejmě ihned stažen, což jen přihazuje dříví do ohně, na internetu se ale nic jen tak neschová a fanoušci tak okamžitě začali spekulovat. Ostatně, akvizice tvůrců výborných remaků, jako je Demons Souls či Shadow of the Colossus, je zcela pochopitelným krokem a vůbec se nebudeme divit, pokud jde o pravdivou informaci, která se nám brzy potvrdí.