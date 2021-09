PlayStation kupuje studio Firesprite, se kterým spolupracoval na The Playroom

Firesprite spolupracovalo se Sony už dříve na The Playroom, což byla záležitost představující PlayStation 4. Později vznikla i verze pro PS VR. Dnes se stalo 14. studiem týmu PlayStation Studios. Hermen Hulst, který stojí v čele PlayStation Studios, uvádí, že Firesprite má zkušenosti i kapacity na to, aby obohatili katalog exkluzivit o další pecky.

S PlayStationem spolupracovali i na jejich zatím posledním projektu jménem The Persistence. Nebyl ale přijat zrovna kladně. Doufáme tedy, že s příštím se jim povede lépe. Zatím ale nevíme, co by to mohlo být. Poslední novinky, se kterými se studio podělilo, se týkaly partnerství s autory Star Citizenu. Pro Cloud Imperium Games mají dělat velký multiplayerový režim. Nemůžeme ale s jistotou říct, jestli se s touto akvizicí situace nezměnila.

O tom, co Firesprite momentálně tvoří, bychom se mohli dozvědět už zítra na PlayStation Showcase. Nebylo by vůbec špatné, kdyby s nákupem studia hned proběhlo oznámení nového projektu. Velké šance tomu ale nedáváme.

