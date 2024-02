PlayStation letos nechystá žádné velké pokračování svých značek. Očekává pokles tempa prodejů konzole

Finanční zprávy častokrát obsahují řadu zajímavostí a jinak tomu není ani v té poslední, se kterou se podělil PlayStation. V ní se dočtete například to, že prodeje konzole PS5 se blíží hranici 55 milionů kusů. I když oproti Xboxu má pořád znatelný náskok, tak odhady prodejů pro následující období šly dolů. Je to z toho důvodu, že momentálně až do konce března 2025 není v plánu vydání žádného očekávaného pokračování ani jedné z největších značek PlayStation Studios.

Odhad prodaných konzolí za toto období tak klesnul z 25 milionů na 21 milionů. I když se zanedlouho chystá vydání exkluzivit, jako jsou Stellar Blade a Rise of the Ronin, tak přece jen kolem nich nejsou taková očekávání jako v případě posledního God of War nebo Spider-Mana. Marvel's Spider-Man 2 je ale každopádně úspěch. Na kontě má přes 10 milionů prodaných kopií, přičemž prodeje celé značky se přehouply přes 50 milionů.

PlayStation jinak v každém ohledu roste. Počet měsíčních uživatelů se 123 miliony překonal dřívější rekord. Prodeje softwaru pak oproti předchozímu roku vzrostly o 3,2 milionu. Vzhledem k tomu, že ani na nedávné prezentaci State of Play nebyla oznámena žádná velká novinka, tak je logické, že se očekává zpomalení růstu.

Na druhou stranu se ale fanoušci nemusejí bát, že nebudou mít co hrát. Na konci února nás čeká například Final Fantasy VII Rebirth, v průběhu roku by pak měl přijít předělaný Silent Hill 2. Letos bychom se měli dočkat také Metal Gear Solid Δ. I když se chystá i na další platformy, tak tato špionská akce byla vždy spojovaná právě s PlayStationem. Na odhalení dalších novinek si nejspíš budeme ještě nějakou chvíli muset počkat. Je ale celkem jisté, že se na léto chystá další z větších prezentací.

