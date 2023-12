PlayStation má Spider-Mana, na Xbox se chystá lovec upírů Blade. Pracují na něm tvůrci série Dishonored

Jedním z největších překvapení letošních oznámení na The Game Awards je jednoznačně adaptace dalšího marveláckého hrdiny. Studiu Arkane Lyon se dostal do rukou Blade, napůl člověk a napůl upír. Společně s ním se podíváme do karanténní zóny v Paříži, kde se děje cosi nekalého. Jelikož tento tým spadá do skupiny Xbox Game Studio, tak je celkem jasné, že se Blade chystá jen na PC a Xbox. Nebo snad ne?

Horlivé debaty ohledně toho, jestli se náhodou nedočkáme verze pro PlayStation, rozpoutal fakt, že v úvodním traileru není o Xboxu pořádně ani zmínka. O této adaptaci již dříve přišlo pár informací z neoficiálních zdrojů a ani ty se nedokázaly shodnout na tom, jak to bude s platformami. Jelikož dobře známé Xbox, nemyslíme si, že by si takhle velkou záležitost nenechali jako exkluzivitu. Dokud to ale nebudeme mít potvrzené přímo od tvůrců, naděje stále existuje.

Blade bude akční hra z pohledu třetí osoby, která vám podobně jako Dishonored nebo Deathloop umožní ke hraní přistupovat vlastním stylem. Marvel oznámením chtěl pořádně oslavit 50. výročí této postavy, ale zároveň o herním Bladeovi v dohledné době neuslyšíme, protože práce na něm se teprve rozjíždějí.

„Možnost spojit náš styl s touto postavou je mým splněným snem a výzvou, ke které celý tým přistupuje s vášní. Nemůžeme být šťastnější, když můžeme hráče postavit do Bladeových bot v moment, kdy se stává šampionem mé domovské Paříže,“ říká vedoucí vývoje Dinga Bakaba.

Zdroj: Marvel