PlayStation Now konečně míří i do Česka a na Slovensko. Známe také datum spuštění nového PS Plus

Nakonec i u nás bude nejdražší varianta nového PlayStation Plus dostupná s kompletním obsahem.

Při oznámení změn ohledně předplatného PlayStation Plus to vypadalo, že u nás bude místo nejdražší varianty Premium lehce osekané Deluxe. To už ale neplatí. Sony oznámilo, že plánuje cloudové hraní skrz PlayStation Now rozšířit na dalších 30 trhů a ve výčtu nových zemí je Česká republika i Slovensko.

Kompletní přehled toho, jak nová nabídka PS Plus bude vypadat, si můžete připomenout v našem článku. I u nás tedy bude k dispozici varianta Premium, se kterou máte přístup dohromady k více než 700 hrám včetně katalogu PS3, který bude dostupný právě skrz hraní přes cloud. To bude případ i některých her z původního PlayStationu, PS2 a PSP. Součástí Premium jsou také časově omezené verze nových her. Oficiální českou cenu zatím neznáme, ale pro Evropu platí následující - 17€ měsíčně, 50€ čtvrtletně nebo 120€ ročně.

Společně s tímto oznámením bylo také odhaleno datum spuštění nového PlayStation Plus. K nám má dorazit 22. června a ve stejný den začne fungovat i hraní přes cloud. Dle slov Sony jim jde implementace novinek o něco lépe, než předpokládali, a tak spuštění proběhne o něco dříve.

Jako první jsou na řadě asijské trhy 23. května. Do Japonska nové PS Plus dorazí 1. června a do Ameriky 13. června. My si tedy počkáme nejdéle, tak snad to za to čekání bude stát. Velmi důležitým bude odhalení seznamu zahrnutých titulů. Nemalá část hráčů se jistě bude rozhodovat právě podle toho. Do toho spadají aktuální tituly i ty z minulých generací. Pokud se Sony podaří do nabídky zařadit klasiky z prvních tří PlayStationů, určitě to naláká nejednoho hráče.

Zdroj: PS. Blog