PlayStation oznámil přírůstky do předplatných Extra a Premium. Nechybí Assassin's Creed, GTA nebo Yakuza

Kromě klasické nabídky her zdarma v PlayStation Plus tady od léta máme pravidelné dávky nových her pro předplatitele s dražšími variantami. Od 18. října tak do zdejší knihovny přibyde přes 20 titulů. V čele stojí definitivní edice Grand Theft Auto: Vice City. I přes tragické ohlasy po vydání to vypadá, že prodeje celé trilogie nebyly vůbec špatné. Doporučili bychom stále spíš původní verzi, ale na PlayStationu jinou možnost nemáme.

Hry pro PS Plus Premium i Extra GTA: Vice City - The Definitive Edition | PS4, PS5

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition | PS4

Assassin's Creed Odyssey | PS4

Dragon Quest Builders | PS4

Dragon Quest Builders 2 | PS4

Dragon Quest Heroes: The World Tree's Woe and the Blight Below | PS4

Dragon Quest Heroes II: Explorer's Edition | PS4

Inside | PS4

The Medium | PS5

Naruto to Boruto: Shinobi Striker | PS4

Assassin's Creed Chronicles: China | PS4

Assassin's Creed Chronicles: India | PS4

Assassin's Creed Chronicles: Russia | PS4

Assassin's Creed III Remastered | PS4

Assassin's Creed Syndicate | PS4

Hohokum | PS4 Hry pouze pro Premium Yakuza 3 Remastered | PS4

Yakuza 4 Remastered | PS4

Yakuza 5 Remastered | PS4

Limbo | PS3

Ultra Street Fighter IV | PS3

Castlevania: Lords of Shadow | PS3

Everyday Shooter | PS3

Dále přišel Ubisoft hned s několika díly svého Assassin's Creed. V Odyssey se podíváme do starého Řecka, Syndicate nás vezme do viktoriánské Anglie, s Assassin's Creed III Remastered navštívíme Ameriky během občanské války a nechybí ani celá trilogie Assassin's Creed Chronicles.

Z jednohubek tady máme uměleckou indie záležitost Hohokum, hororové The Medium nebo bojovku Naruto to Boruto: Shinobi Striker. Pozornost si určitě také zaslouží pochmurná plošinovka Inside. S několika díly přijde také série Dragon Quest, která je velmi populární hlavně v Japonsku.

Z her, které budou dostupné pouze skrz nejdražší PS Plus Premium, bychom vypíchli hlavně akci Castlevania: Lords of Shadow. Stejně jako mnoho dalších dílů této legendární série si totiž na moderních platformách nemáte šanci zahrát.

Zdroj: PS.Blog