PlayStation Plus Extra a Premium se rozroste o Horizon: Forbidden West a další pecky. Předplatitele čeká festival

Pokud si předplatíte dražší varianty PlayStation Plus, získáte přístup do široké herní knihovny. Ta se 21. února rozroste o další hry a tentokrát je opravdu o co stát. Hlavním tahákem je Horizon: Forbidden West, ve kterém pokračujeme v příběhu o objevování záhad tohoto netradičního postapokalyptického světa.

K němu se přidá i příběhovka The Quarry, ve které s mladými instruktory prožijeme závěr letního tábora. Ukáže se, že zdejší les skrývá mnohem větší nebezpečí, než je divoká zvěř. Pokud by to na vás nebyl dostatečný horor, můžete se pustit do Resident Evil VII, který odstartoval novou éru pro tuto legendární sérii. Pro nadšence pro větší akce je pak vhodným kandidátem na hodiny zábavy Borderlands 3.

Výše jmenované doplní akce z pohledu třetí osoby Outriders, anime RPG Scarlet Nexus, bojovková klasika Tekken 7, letecký Ace Combat 7: Skies Unknown, arkáda Earth Defense Force 5, akční RPG Oninaki, další RPG Lost Sphear, japonské RPG I am Setsuna a příběhovka pohrávající si s manipulací časem Forgotten City.

Předplatitele varianty Premium navrch čekají přírůstky ještě do retro knihovny. Tam jako novinky najdete The Legend of Dragoon, Wild Arms 2, Harvest Moon: Back to Nature a remake Destroy All Humans.

Festival of Play

Kromě přírůstků do herní knihovny bylo také oznámeno spuštění nového festivalu pro všechny předplatitele PS Plus. Během této akce se můžete zapojovat do různých turnajů, sbírat digitální předměty a nebo si pořídit něco ve slevové akci Double Discounts, kde se sleva pro předplatitele dvojnásobí.

Další novinkou spojenou s festivalem je zkušební verze God of War Ragnarök. Předplatitelé si mohou vyzkoušet první 3 hodiny. Tento víkend navíc bude další free weekend, takže online budou moci hrát všichni i bez předplatného. Tím se pro všechny otevřou i turnaje ve hrách jako je FIFA 23, NBA 2K23 nebo Guilty Gear Strive. Festival potrvá až do 24. února.