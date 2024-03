PlayStation Plus nabídne v dubnu tři hry včetně kouzelnické variace na Call of Duty

V úterý se nám již tradičně obmění nabídka her, které si každý předplatitel PlayStation Plus může aktivovat bez dalších poplatků. I dubnová nabídka je velmi solidní. Vévodí jí kouzelnická akce Immortals of Aveum z minulého roku, která moc pozornosti nezískala i přes to, že jde o kvalitní sinleplayerovou záležitost. Vývojáři to úplně nevychytali s vydáním, a tak jejich hra zapadla v záplavě konkurence během podzimní sezóny.

Klišovitým příběhem sice neoslní, zato vás zabaví svými akčními střety s nepřáteli. Studio Ascendant je z části poskládané z veteránů série Call of Duty a bylo jejich cílem vám dát do rukou taková kouzla, která připomínají chování tradičních zbraní. K tomu přidali i pár nadpřirozených vychytávek. Magie se v tomto světě dělí do tří barev. Většinou platí, že člověk umí ovládat jen jednu. Náš hrdina je ale výjimečný, protože si dokáže osvojit všechny.

Pokud vás nebaví FPS akce, tak můžete otestovat další dva tituly z dubnové nabídky. První z nich je Minecraft Legends, které kombinují akci se strategií. Do vašeho kostičkovaného světa se řítí piglini z pekelných hlubin. Musíte tedy dát síly dohromady s obyvateli povrchu, kteří jsou v klasickém Minecraftu většinou vašimi nepřáteli. S armádou je pak potřeba vybudovat silné opevnění a být ve střehu proti nájezdům prasečích bytostí.

Do třetice tady máme 2D rogue-like skákačku Skul: The Hero Slayer. Tady nebudeme hrát za hrdinu, právě naopak. Skul je řadovým kostlivcem, který je dost možná poslední nadějí na záchranu přeživšího z hradu krále démonů. Proto musí nabrat síly, aby se partě hrdinů, která ho napadla, mohl postavit. Jako menší drobnost si ještě můžete aktivovat Mega Bundle do druhého Overwatche, se kterým získáte 9 skinů a 5 úrovní do battle passu.