PlayStation Plus od června nabídne 3 programy předplatného. Sony odpovídá na Game Pass knihovnou zahrnující přes 700 her

Očekávané představení nového předplatného pro hráče na PlayStationu je oficiálně odhaleno a Sony se podělilo o první detaily.

Už dlouho se spekuluje o tom, jak PlayStation zareaguje na velmi populární předplatné Game Pass, které hráči hojně využívají na PC a Xboxu. Nyní už známe odpověď. Od června letošního roku bude k dispozici trojice různých předplatných, přičemž to nejdražší zahrnuje přístup ke knihovně čítající přes 700 her. Potvrdily se také úniky ohledně toho, že se PS Plus spojuje se streamovaným hraním na PlayStation Now.

PlayStation Plus Essential Totožné se současným předplatným PlayStation Plus

Každý měsíc dvě hry ke stažení zdarma

Exkluzivní slevy

Ukládání do cloudu

Online multiplayer

Cena pro Evropu: 8,99€ měsíčně / 24,99€ čtvrtletně / 59,99€ ročně PlayStation Plus Extra Vše z PS Plus Essential

Přístup ke katalogu čítajícího až 400 her pro PS4 a PS5 - zahrnuje hity od PlayStation Studios i hry od partnerů třetích stran. Hry z tohoto katalogu jsou k dispozici ke stažení. Nabídka se může na jednotlivých trzích lišit.

Cena pro Evropu: 13,99€ měsíčně / 39,99€ čtvrtletně / 99,99€ ročně PlayStation Plus Premium Vše z PS Plus Essential a Extra

Přidává až 340 dalších her. Zahrnují PS3 hry skrz hraní přes cloud a klasiky z původního PlayStationu, PS2 a PSP. Některé budou k dispozici skrz streaming, jiné si hráč bude moci stáhnout.

Přístup ke streamování her přes cloud z původního PlayStationu, PS2, PSP a PS4 na trzích, kde je momentálně dostupné PlayStation Now. Hráč může hry streamovat na PS4, PS5 i PC.

Časově omezené zkušební verze her

Cena pro Evropu: 16,99€ měsíčně / 49,99€ čtvrtletně / 119,99€ ročně

V Česku a na Slovensku Premium nahradí předplatné Deluxe

Na trzích, kde cloudové hraní přes PlayStation Now není dostupné, bude nejdražší možnost předplatného vypadat trochu jinak. To platí i pro nás. Cenu PlayStation Plus Deluxe zatím Sony nezveřejnilo, ale bude o něco levnější než Premium. Zahrne veškeré výhody z Essential a Extra. Zároveň jeho součástí budou i zkušební verze her a přístup ke knihovně klasik z původního PlayStationu, PS2 a PSP, které si budete moci do své konzole přímo stáhnout.

Zatím nebyl odhalen kompletní seznam her, které si s novým PS Plus budete moci zahrát. Každopádně už jsou potvrzené tituly jako Death Stranding, God of War, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 a Returnal. Více detailů Sony prozradí v následujících měsících.

Od chvíle spuštění nového předplatného přestane PlayStation Now fungovat jako samostatná služba. Stávajícím uživatelům se předplatné automaticky změní na PS Plus Premium. Sony má v plánu spouštět nové PS Plus postupně. Nejdříve jsou na řadě některé trhy Asie následované Severní Amerikou a Evropou. Je tedy stále otázkou, jestli i k nám se dostane hned v červnu nebo si budeme muset počkat o něco déle. Zatím je jejich cílem mít nové služby dostupné na všech trzích do konce první poloviny letošního roku.

Zdroj: PS.Blog