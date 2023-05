PlayStation po téměř 2 letech chystá velkou prezentaci. Sledovat ji můžete živě dnes večer

Nabitá PlayStation Showcase proběhla naposledy v roce 2021. Od té doby si Sony pro fanoušky připravilo pouze menší State of Play. To se ale změní už dnes ve 22:00 našeho času, kdy proběhne více než hodinová prezentace, která podle dosavadních odhadů bude stát opravdu za to. Celou akci můžete sledovat živě na oficiálním YouTube nebo Twitch kanále.

Tím hlavním je Marvel's Spider-Man 2, který má vyjít na podzim a stále jsou okolo něj samé tajnosti. Včera ale Insomniac Games na sociálních sítích uvedlo, že opět půjde o čistou singleplayerovku. Spekulace o kooperaci tak padají. Od téhož studia bychom také rádi viděli něco nového z Marvel's Wolverine. Ten se nám zatím ukázal jen v krátkém teaseru.

PlayStation Showcase by také měla být dalším velkým krokem k oživení Konami. Po Silent Hillu má přijít řada na Metal Gear Solid. Konkrétně se máme dočkat oznámení remaku třetího dílu. Tato informace přišla z několika zdrojů, a i když bychom to raději vzali od úplného začátku, šancí zahrát si starší díly této série na moderních platformách rozhodně nepohrdneme. Když už je řeč o tvorbě Hidea Kodžimy, ukázka z Death Stranding 2 by nebyla?

Projektů od týmů z PlayStation Studios má být představeno vícero. Nabízí se Sucker Punch Productions, kteří mají za sebou úspěšné Ghost of Tsushima. Další spekulace mluví o tom, že pokračování tohoto samurajského příběhu zatím ale není na řadě, takže jsme zvědaví, co dalšího si pro nás připravili. Očekáváme také představení alespoň jedné z připravovaných multiplayerovek. V tomhle ohledu je nejpravděpodobnějším tipem Factions ze světa The Last of Us.

Ani na virtuální realitu se nezapomíná. Hry pro PS VR2 budou mít vlastní segment. Tady si moc netroufáme odhadovat, co nás přesně může čekat. Stále ale netrpělivě vyhlížíme československý Beat Saber a tahle prezentace by byla skvělou příležitostí rovnou pro jeho uvedení do prodeje. To je ale zatím jen naše zbožné přání.

I po stránce hardwaru by mohla být dnešní PlayStation Showcase zajímavá. Nedávno se rozjely spekulace ohledně chystaného handheldu, který má fungovat na bázi cloudovému hraní. Raději bychom viděli plnohodnotného nástupce Vity, ale nebudeme se soudy předbíhat. Stejně tak by mohla dojít řada na avizovanou verzi PlayStation 5 s odnímatelnou mechanikou. Také se spekuluje o výkonnější verzi, ale těmto spekulacím moc velkou důvěru nedáváme.