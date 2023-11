PlayStation Portal už má cenovku pro český trh, letos se k nám ale nedostane. To platí i pro sluchátka Explore a Elite

Oznámení nového handheldu od PlayStationu v nás zanechalo smíšené pocity. Není to klasická kapesní konzole jako PSP nebo Vita a ani cloudové hraní neumí. PlayStation Portal vám poslouží lokálně při používání funkce Remote Play, kdy se vám obraz z vaší konzole přenáší přímo do tohoto zařízení. Jde o specifickou záležitost, která by se mohla hodit třeba v rušné domácnosti, kde je častokrát televize obsazená někým jiným. Na japonský a americký trh Portal dorazí už tento měsíc. Do našich rukou se ale jen tak nedostane. Vydání pro český trh totiž připadá na 12. ledna příštího roku s cenovkou 5 390 Kč.

Je vcelku zvláštní, že se vydání hardwaru na různých trzích liší o několik měsíců. O tom, že podobné praktiky jsou špatný nápad, se přesvědčil už Microsoft při vydání Xboxu One, ale uznáváme, že tohle přece jen není tak velká událost. Společně s PlayStation Portal se u nás každopádně začnou prodávat i špuntová sluchátka Explore, což je první produkt tohoto typu přímo od PlayStationu. Doporučená cena je stejná jako u handheldu, tedy 5 390 Kč. Pokud si brousíte zuby na klasická sluchátka Elite, tak si počkáte ještě o něco déle. Ty se u nás začnou prodávat 12. února za 3 690 Kč. Společně s oznámením také byly spuštěny předobjevnávky pro všechny 3 produkty.

Zatímco nám teprve dorazilo oznámení s datem vydání, na sociálních sítích už zahraniční novináři a influenceři dávají vědět, že se jim do rukou dostaly testovací kusy Portalu. Na první dojmy tak nebudeme muset čekat dlouho a budete mít dostatek času si promyslet, jestli je toto zařízení pro vás.