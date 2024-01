PlayStation Portal už se začal prodávat i u nás. O dálkový ovladač je velký zájem i přes specifické zaměření

Zatímco na poli handheldů momentálně převažuje Nintendo a u kapesních PC jasně vede Steam Deck, se PlayStation rozhodl zkusit něco jiného. I když Portal může vypadat jako další kapesní konzole, ve skutečnosti je to zařízení určené pro použití v domácnosti, kde máte svoji PS5. Z konzole na obrazovku Portalu můžete vysílat obraz a hrát tak všechny hry z velké konzole bez potřeby televize.

Už je to pár měsíců, co se Portal začal prodávat v zahraničí. K nám dorazil až nyní a v českých obchodech ho najdete s cenovkou 5 390 Kč. Zásoby ale nejsou zrovna velké, protože řada tuzemských obchodů uvádí, že další kusy budou k prodeji až v únoru. Zájem o něj tedy určitě je. To se potvrdilo třeba i v Japonsku, kde byl po spuštění předobjednávek pryč během chvíle. Přehled obchodů, kde by se měl Portal v nejbližší době objevit, najdete na oficiálních stránkách PlayStationu.

Použití je velmi snadné. Připojíte se k Wi-Fi, ke které je připojená i vaše PS5 a můžete se pustit do hraní. Zařízení je to hodně specifické a rozhodně ho nevyužije ho každý. Pokud si ho ale pořídíte, tak si vychutnáte hraní se vším všudy. Portal má v sobě všechny ovládací prvky z Dualsense včetně haptiky a adaptivních spouští. Obraz pak uvidíte v rozlišení 1080p při maximu 60 FPS.

Spekuluje se, že Sony postupem času funkce Portalu rozšíří o možnost cloudového hraní, protože nic nebrání tomu, aby to toto zařízení zvládalo. To jsou nicméně zatím jen pouhé dohady.