PlayStation představil detaily a cenu handheldu Portal. Využije novou technologii Link pro bezdrátové audio

Na poslední PlayStation Showcase se letmo objevil i záhadný handheld, na kterém si hry z PS5 zahrajete skrz streaming z vaší konzole. Dnes se Sony vytasilo s velkým odhalením. Tento kus hardwaru se jmenuje PlayStation Portal, vyjde ještě letos a cenovka je 219,99€, tedy zhruba 5 300 Kč. Oficiální cenu pro náš trh zatím neznáme.

Portal má nabídnout plnohodnotný zážitek z PS5. Hry poběží na LCD displeji o velikosti 8" v rozlišení 1080p při 60 FPS. Ne náhodou má na každé straně polovinu ovladače Dualsense. Díky tomu nepřijede ani o haptiku a adaptivní spouště. Sony v oznámení uvádí, že "Portal je ideální pro domácnosti, kde občas musíte uvolnit televizi někomu jinému nebo zkrátka chcete hrát své hry v jiné místnosti".

Ke své PS5 ho připojíte skrz Wi-Fi s doporučenou rychlostí 15 Mb/s. Přímo na zařízení nechybí 3,5mm jack pro sluchátka. Je jasné, že hry z PS VR2 si na Portalu nezahrajete. Naopak je ale dost zvláštní to, že nebude podporovat hlavní skrz cloud, které máte k dispozici v rámci předplatného PS Plus Premium. Právě pro hraní přes cloud by se tohle zařízení hodilo perfektně, ale v praxi najde využití jen na stejné Wi-Fi síti jako PS5.

Pokud si vybavujete poslední Showcase, tak vedle handheldu byla řeč také o sluchátkách. Součástí oznámení je headset Pulse Elite s cenovkou 149,99€, tedy 3 600 Kč a špunty Pulse Explore za 219,99€, což je zhruba 5 300 Kč. Oba modely mají nabídnout audio bez jakýchkoliv ztrát s dalšími vychytávkami jako je filtrování zvuků na pozadí s pomocí AI. Bližší detaily si o nich zatím Sony nechává pro sebe.

Oba modely sluchátek budou podporovat novou audio technologii jménem PlayStation Link. Ta má zajistit rychlou odezvu a bezztrátové audio společně s jednoduchým přepínáním mezi zařízeními, což v tomhle případě bude PS5 a PlayStation Portal. Zároveň se skrz klasický Bluetooth můžete v jednu chvíli připojit k dalšímu zařízení.

