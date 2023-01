PlayStation představil ovladač pro handicapované hráče. Project Leonardo je sada s širokými možnostmi úprav

Přístupnost ve hrách pro hráče s nejrůznějšími vadami se v posledních letech řeší čím dál víc. Nyní se do tohoto odvětví hodlá více zapojit i samotný PlayStation.

Je stále častější, že se u velkých her objevuje celá řada nastavení, díky kterým si je mohou užít i hráči s různými problémy. Sony chce své snažení v tom, aby si jejich hry mohlo vychutnat co největší množství hráčů, posunout ještě dál. S tím má pomoci právě Project Leonardo, což je pracovní název jejich přizpůsobitelné sady ovladačů pro PlayStation 5.

Sony na vývoji spolupracuje s organizacemi jako AbleGamers, SpecialEffect nebo Stack Up. Jejich práce ale ještě není u konce. Hodlají brát v potaz zpětnou vazbu a vydat jejich nový ovladač v co nejlepší podobě. Zážitek by se měl zpříjemnit například hráčům s motorickými problémy, kteří mají problém s držením klasického ovladače delší dobu, mačkáním malých tlačítek nebo udržením prstů na klasickém DualSense.

Možností, jak si Project Leonardo budete moci upravit, je opravdu spousta. Balení obsahuje vyměnitelné komponenty včetně různých druhů analogových páček a tlačítek různých tvarů. Samozřejmostí je pak přemapování jednotlivých tlačítek včetně nastavení několika funkcí na jedno tlačítko a možnost vytvoření profilů v systému konzole.

Project Leonardo bude možné používat samostatně, ale hráči si ho mohou propojit i s klasickým DualSense nebo si připojit ještě jednoho Leonarda. Celkově je možné připojit 2x Project Leonardo a 1x DualSense v jednu chvíli. Možnosti nastavení se tak rozrostou ještě víc. Pokud by ani to nestačilo, Project Leonardo disponuje čtyřmi 3,5 mm AUX porty, skrz které k němu můžete připojit různá externí zařízení.

Zatím nevíme, kdy by se měl Leonardo dostat do obchodů. Je nicméně skvělé, že se další herní gigant snaží hraní zpříjemnit hráčům s problémy, kvůli kterým by si běžně hraní tak neužili. V tomhle se zadařilo i Microsoftu s jejich Xbox Adaptive Controllerem, který našel využití nejen na Xboxu.

Zdroj: PS Blog