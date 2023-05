PlayStation Showcase proběhne už příští týden. Čeká nás hodinová prezentace plná herních novinek

Spekulovalo se o ní dlouhé měsíce a nyní tady konečně máme oficiální oznámení velké prezentace PlayStation Showcase, kde se podle informací od insiderů mají objevit opravdu velké věci. Akce potrvá něco málo přes hodinu a čekají nás novinky pro PS5 a PS VR2 od světoznámých studií třetích stran i oznámení nových projektů přímo od PlayStation Studios. Živě můžete akci sledovat už ve středu 24. května od 22:00 našeho času.

Co můžete očekávat? Na místě by určitě byl obšírnější pohled na Marvel's

Spider-Man 2, což má být pro PlayStation největší titul letošního podzimu. Z dalších her od PlayStation Studios se nabízí už několikrát teasované live-service tituly v čele s multiplayerovkou ze světa Last of Us. Spekulací je mnoho, ale rádi se necháme překvapit. PlayStation bude prezentaci živě přenášet na svém YouTube a Twitch kanále.

