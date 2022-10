PlayStation stále nechce opustit předchozí generaci konzolí. Má také velké plány s live service hrami

PlayStation se o své plány do budoucna v posledních měsících podělil několikrát. Hermen Hulst, který stojí v čele PlayStation Studios, přidal v rozhovoru pro web Axios pár dalších zajímavostí. Řešily se například jejich nadcházející live service projekty, což jsou hry s dlouholetou podporou jako Fortnite, Warframe a další. Takových má být ve výrobě rovnou 12. „Nevylučujeme, že se některé z našich existujících značek objeví ve formě live service hry,“ říká Hulst. Na druhou stranu by ale většina z nich měla být originálními IP. Konkrétně na některých z těchto projektů pracují Haven Studios a Firewalk spolu s dalšími interními týmy Sony.

Fanoušci tradičních her PlayStationu se ale prý nemusí bát, že by o něco přišli. Příběhovky stále patří mezi nejvýdělečnější projekty PlayStationu, takže by byl nesmysl od tohoto stylu ustupovat. Trochu nás ale zarazilo, že některé z novinek mají být vyvíjeny i pro PlayStation 4. "Rozhodně nezapomínáme na miliony aktivních hráčů na PS4 a chceme zajistit, že tam pro ně také budeme mít skvělé hry."

Prý to má být případ od případu, jestli půjde o mezigenerační titul nebo ne. Raději bychom ale viděli, aby se všechno už konečně přehouplo na PlayStation 5. Od nástupu nové generace se přeci jen očekává nějaký posun a tímto způsobem vydávání bude ta stará generace hry pouze brzdit. Očekávané exkluzivity jako Spider-Man 2 nebo Wolverine by každopádně na PS4 už vyjít neměly.

Jen „vyhrát“ konzolovou generaci už prý Sony nestačí, a proto se chtějí rozrůstat na PC i mobilních platformách. Už nyní si můžete na PC zahrát třeba God of War, Horizon: Zero Dawn a na vydání čeká několik dalších her. V tomhle ohledu se hrám od PlayStation Studios daří výborně a umožňuje to PlayStationu více investovat do svých projektů.

Na mobilech to zatím jede pomaleji. Nemají oznámený žádný větší projekt a chtějí se nejdřív zaměřit na schopnost vytvořit kvalitní mobilní tituly v jejich interních studiích. Řeč je o nedávno odkoupeném Savage Game Studios, které má být první akvizicí pro skupinu studií zaměřující se na mobilní platformy. Nyní jsou každopádně prioritou PlayStationu přípravy na vydání PS VR2 začátkem příštího roku. Stále se spekuluje, že do konce roku nás čeká ještě jedna prezentace, ve které představí další novinky. To ovšem zatím není oficiálně potvrzeno.

Zdroj: Axios