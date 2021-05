PlayStation Studios má ve vývoji přes 25 her, polovina jsou nové značky

Playstation 5 se nám začíná pomalu ale jistě rozjíždět a Sony hodlá dostát slibům o tom, že potěší platformou celou řadou prvotřídních exkluzivit a AAA projektů. Z nového rozhovoru pro Wired je patrné, že má Sony u svých dvorních studií pod pokličkou Playstation Studios ve vývoji přes 25 her a téměř polovina z nich jsou zbrusu nové herní značky, o kterých zatím nevíme.

Dostupnost PS5 se letos nezlepší. Konzole bude těžko k sehnání i příští rok

V tuto chvíli samozřejmě očekáváme celou řadu pokračování známých sérií, jako je Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart, God of War: Ragnarok či Gran Turismo 7. To ale nechává ještě dalších 20 her pod rouškou tajemství.

Očekáváme tedy, že se minimálně některé z čerstvých přírůstků do rodiny Playstation odhalí na nadcházejících letních výstavách E3 a GamesCom.