PlayStation VR2 bude fungovat na PC od srpna. Adaptér vás vyjde na 1 500 Kč

Je to jen pár dní, co si Sony zaregistrovalo ochranou známku pro adaptér, který umožní využívat VR headset PlayStationu při hraní na PC. Dnes už oficiální cestou oznámili, že na trh dorazí 7. srpna. Bude vás to ale stát podobnou částku, jako kdybyste si kupovali nově vydanou hru. Adaptér se bude prodávat za 59,99€, což je zhruba 1 500 Kč. Oficiální českou cenu zatím neznáme.

Vedle toho budete potřebovat také DisplayPort 1.4 a splnit minimální požadavky. Ty nejsou úplně krvavé a při pohledu na požadovanou grafickou kartu už je to dnes vcelku standard. Pro ten nejlepší zážitek každopádně doporučují GeForce RTX 3060 od Nvidie nebo AMD Radeon RX 6600XT. Připojení by mělo být velmi triviální. Stačí připojit headset přes adaptér, stáhnout PS VR2 appku společně se SteamVR appkou a můžete se pustit do hraní.

Minimální hardwarové požadavky Operační systém: Windows 10 64-bit nebo Windows 11 64-bit

Procesor: Intel Core i5-7600 nebo AMD Ryzen 3 3100 (je vyžadována architektura Zen 2 nebo novější)

Grafická karta: Nvidia GeForce GTX 1650 nebo AMD Radeon RX 5500 XT

Port: DisplayPort 1.4

Bluetooth: 4.0 nebo novější

Je tady pár rozdílů, které při používání na PC a konzoli zachytíte. Na PC se budete muset obejít bez HDR, vibrací headsetu, systému sledování očí i adaptivních spouští. Tyto prvky stále zůstávají exkluzivní pro PlayStation. Zbytek funkcí budete mít každopádně k dispozici ve všech variantách, pokud je tedy podporuje samotný titul, který si zrovna chcete zahrát.

Zdroj: PS.Blog