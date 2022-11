PlayStation VR2 dorazí do obchodů v únoru příštího roku. Cenově vyjde dráž než samotná konzole

S blížícím se koncem roku jsme netrpělivě očekávali oznámení detailů o nové virtuální realitě pro PlayStation. Dnes nám Sony odhalilo vše, co potřebujeme vědět.

Oznámení už proběhlo před několika měsíci a odhalilo se i několik připravovaných her pro PlayStation VR2. Neměli jsme ale odpovědi na nejdůležitější otázky ohledně data vydání a ceny, ale dnes už jsme chytřejší. Doporučení cena PS VR2 je 599,99€, což je momentálně zhruba 14 700 Kč. Zároveň je to víc, než zaplatíte za samotnou konzoli PlayStation 5, kde je po zdražení cenovka stanovená na 549,99€. Po vzoru konzole můžeme i u virtuální reality očekávat, že cena na našem trhu bude ještě o něco vyšší, než je hrubý přepočet. Datum vydání je pak stanovené na 22. února, ale předobjednávky budou spuštěny už 15. listopadu.

V základním balení najdete spolu s headsetem také ovladače a sluchátka. PS VR2 si budete moci pořídit rovnou i s Horizon: Call of the Mountain. S ním se cenovka vyhoupne na 649,99€. Fyzickou verzi hry ale v krabici nenajdete. Dostanete pouze voucher s aktivačním kódem. Spolu s vydáním přijde na trh také nabíjecí stanice pro ovladače, která vás vyjde na 49,99€, tedy nějakých 1 200 Kč.

Specifikace PlayStation VR2 Typ displeje: OLED

Rozlišení: 2000 x 2040 pro každé oko

Obnovovací frekvence: 90Hz, 120Hz

Vzdálenost čoček: upravitelná

Zorné pole: zhruba 110°

Šestiosý systém snímání pohybu - tříosý gyroskop, tříosý akcelerometr

4 kamery pro sledování headsetu a ovladačů. IR kamery pro sledování očí

Vibrace na headsetu i ovladačích

Připojení ke konzoli PlayStation 5 přes USB Type-C

Audio vstup: vestavěný mikrofon

Audio výstup: jack pro stereo sluchátka

Spolu s předobjednávkami headsetu postupně odstartují i předobjednávky her. S vydáním PS VR2 má být k dispozici přes 20 her. Ohledně nabídky titulů ale zatím stále nemáme jasno, co přesně máme v únoru očekávat. Sony slibuje další oznámení v blízké budoucnosti.

Zdroj: PS.Blog