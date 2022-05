PlayStation VR2 vyjde s více než 20 velkými hrami. Počítá se s tituly od Sony i tvorbou studií třetích stran

Nová generace headsetu virtuální reality pro PlayStation by měla dorazit ještě letos. Sony pro ni chystá silný start.

Na posledním byznysovém briefingu Sony byla řeč kromě prodejů také o plánech týkajících se PlayStation VR2. Už známe specifikace headsetu a dalších pár detailů. Důležité ale budou také hry, které společně s ním dorazí na trh. Zatím máme oficiálně oznámený pouze Horizon: Call of the Mountain, ale prý se počítá s více než 20 tituly od vývojářů ze skupiny PlayStation Studios i studií třetích stran.

Kromě virtuální reality došlo i na další zajímavé informace. Sony prý hodlá ještě více investovat do nových značek. Na poslední generaci se jim toto rozhodnutí vyplatilo. Hry jako Horizon: Zero Dawn, Days Gone nebo Ghost of Tsushima jsou toho důkazem. To ale na druhou stranu neznamená, že se nebudou chystat pokračování již zaběhlých sérií.

Stejně jako Ubisoft chce Sony zabrousit i do live-service her. Zatím těžko odhadovat, co od nich můžeme čekat, ale do konce letošního fiskálního roku by měly vyjít hned dvě. Dost možná se představí během letošní letní sezóny herních prezentací, která startuje už na začátku příštího měsíce.

Zdroj: Twitter