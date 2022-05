PlayStation zveřejnil prodejní čísla svých her na PC. Nejlépe si vede Horizon: Zero Dawn

Už je to nějaký pátek, co PlayStation začal svoje exkluzivity vydávat i na PC po několika letech od jejich původního vydání. Sony se pochlubila s jejich prodejností.

Exkluzivity PlayStationu při příchodu na PC vždy vzbudí značnou pozornost. Není se ani čemu divit, protože hry jako God of War patří mezi to nejlepší, co za minulou dekádu vzniklo. CEO Jim Ryan si v posledním byznysovém briefingu pochvaluje růst na PC trhu a podělil se také o prodejní čísla.

Prvenství si drží Horizon: Zero Dawn s 2,39 miliony prodaných kopií. Ten letos oslaví dva roky od svého příchodu na PC. God of War je momentálně na 971 tisících a jako poslední tady máme Days Gone, kterého se prodalo 852 tisíc kopií. Celkové příjmy PlayStationu z prodejů na PC tak přesáhly částku 100 milionů dolarů, což rozhodně není zanedbatelné číslo.

Sony prý očekává, že růst bude pokračovat i nadále ve zbytku letošního fiskálního roku. Tomu má pomoci mimo jiné i akvizice studia Nixxes, které se specializuje na portování her na PC. Horizon na tom při vydání nebyl zrovna nejlépe a přesně těchto situací se chce Sony v budoucnu vyvarovat.

Není žádným tajemstvím, že Sony chce s vydáváním her na PC pokračovat. Zanedlouho by měla vyjít Uncharted: Legacy of Thieves Collection a díky GeForce Now úniku z minulého roku, který se už několikrát potvrdil jako věrohodný, víme, že to rozhodně není poslední PC verze jejich exkluzivity.

