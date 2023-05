Plošinovka Convergence vyjde za pár týdnů. Hlavní role se ujme Ekko z League of Legends

Vydavatelství Riot Forge do toho letos očividně hodlá pořádně šlápnout s vedlejšími hrami rozšiřujícími svět League of Legends. Tentokrát na řadu přichází Convergence, která byla oznámena jako první, ale studio Double Stallion si dalo na čas. I toto oznámení se obešlo bez velkých prezentací. Convergence: A League of Legends Story vyjde 23. května na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X a Nintendo Switch.

Hlavní role se ujme mladík Ekko, který se setká se svým já z budoucnosti. Prosí sám sebe o pomoc, aby zabránil katastrofě, která vede k budoucí válce v jeho domovském Zaunu. Jelikož se Ekkovy schopnosti i v LoL točí kolem manipulace s časem, jinak tomu nebude ani v této akční plošinovce, která je zpracovaná velmi pěkným animovaným stylem. Hlavní v ohledu hratelnosti bude plynulá ovladatelnost. Jelikož má studio v tomhle ohledu už několik zkušeností, nemáme proč pochybovat o jeho kvalitách.

Ekko a zasazení příběhu není jediným lákadlem pro fanoušky League of Legends. Na scéně se objeví i další známé tváře. Vedle Camille to je třeba Warwick nebo Jinx, kterou mohou znát i diváci seriálu Arcane. Tvůrci si bezesporu připravili i pár překvapení a je tady ještě spousta šampionů, kteří by se mohli vzhledem k zasazení příběhu do hry dostat.